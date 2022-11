Indiana Jones 5, nuove foto dal film con Harrison Ford e Phoebe Waller-Bridge

News Cinema

Dopo un articolo su Empire, sono state diffuse ulteriori nuove foto da Indiana Jones 5, dove vediamo in azione Harrison Ford, la coprotagonista Phoebe Waller-Bridge e altri personaggi.

Grazie a un articolo pubblicato su Empire, possiamo ammirare nuove foto di Indiana Jones 5, il quinto capitolo della saga con Harrison Ford, ancora senza titolo e in arrivo al cinema il 30 giugno 2023. Siamo in attesa del titolo ufficiale e di un primo trailer pubblico, che dovrebbero arrivare a settimane, ma nel frattempo gli scatti sono sufficienti ad attivare l'immaginazione dei fan. Vi ricordo che si sommano a quelli diffusi qualche giorno fa, che potete vedere nel secondo paragrafo al link sottostante. Se siete molto sensibili agli spoiler, tutto questo per voi potrebbe già esserlo, quindi procedete con cautela. Leggi anche Indiana Jones 5, Harrison Ford è ringiovanito digitalmente ma solo in una sezione del film, la sua reazione

Indiana Jones 5, nuove immagini di Harrison Ford, Phoebe-Waller Bridge e del resto del cast

Indiana Jones 5 di James Mangold attraversa le epoche, quindi nelle immagini pubblicate da Empire possiamo vedere uno scampolo nebbioso del prologo ambientato nel 1944, con un Harrison ringiovanito digitalmente (nella foto è di spalle, verdetto rimandato). È invece un Harrison attuale in forma quello che corre per il traffico. Dalla stessa scena sembrano provenire i personaggi del cattivo Klaber in motocicletta (Boyd Holbrook) e dell'agente sotto copertura nelle Pantere Nere, interpretata da Shaunette Renée Wilson. Due foto sono dedicate alla coprotagonista femminile, Phoebe Waller-Bridge, nei panni di Helena, figlioccia di Indy, spalla e motore dell'avventura. In una delle foto Helena ha in mano uno strano artifatto, che potrebbe essere la "ruota del destino" che si vocifera sia parte del titolo originale non ancora svelato ("Indiana Jones and the Dial of Destiny"). Attendiamo conferme.