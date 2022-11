Indiana Jones 5, Harrison Ford è ringiovanito digitalmente ma solo in una sezione del film, la sua reazione

News Cinema

L'imminente speciale di Variety su Indiana Jones 5 conferma una voce: nel film di James Mangold c'è in effetti una scena in cui Indy è giovane. Harrison Ford è ringiovanito digitalmente, ma solo in quel caso, per il resto il film si ambienta nel 1969 con l'Harrison attuale. La nostra foto qui arriva dall'Ultima Crociata, ovviamente.

Variety, in attesa della pubblicazione del prossimo numero, su Indiana Jones 5 sta negli ultimi giorni snocciolando dettagli sulla trama, foto esclusive ufficiali e conferme varie che finalmente smentiscono o confermano voci diffuse nei mesi passati: una di queste riguardava la presenza di un Harrison Ford ringiovanito digitalmente nel film. Sì, c'è, ma non di certo per tutta la storia. Proseguite se non temete spoiler. Leggi anche Indiana Jones 5 e la "corsa" allo spazio. Primi dettagli sulla trama del prossimo film

Indiana Jones 5, Harrison Ford torna giovane in un solo momento del film

La trama di Indiana Jones 5 di James Mangold prevede un prologo ambientato nel 1944. Come riporta Variety, ha luogo in un castello dove Indy affronta dei nazisti, per poi chiudersi per lasciare il passo alla nuova ambientazione pensata per il lungometraggio, dove Harrison Ford ha la sua effettiva età e ci troviamo nel 1969, nei giorni dell'allunaggio. Mangold spiega che l'idea di questo prologo era riproporre l'anima più pura e spavalda di Indy, prima di presentare la necessaria svolta d'impostazione di questo quinto capitolo: la "vecchiaia", promette Mangold, non sarà trattata solo giocosamente con battute qui e lì (stile "sono troppo vecchio per queste cose"), ma il tema attraverserà la sostanza del discorso.

Il ringiovanimento digitale di Harrison è stato ottenuto ovviamente dall'Industrial Light & Magic, che ormai, dopo il Michael Douglas del primo Ant-Man, passando per il Mark Hamill di Mandalorian, ha affinato ogni tecnica possibile per la "stregoneria": il loro sistema ha digitalizzato svariate versioni di Harrison Ford in tutta la sua passata filmografia.

Naturalmente non poteva mancare una battuta dell'interessato, 80 anni all'anagrafe, che con ironia non ha mai nascosto la sua età, avendo respinto negli anni finanche la prospettiva di tingersi i capelli: "Fa un po' paura, ma è la prima volta che riesco a crederci e trovo il risultato credibile. Penso di non voler nemmeno sapere come funziona, ma funziona. Non che mi faccia venir voglia di tornare giovane, intendiamoci. Sono felice di essermi guadagnato i miei anni." Leggi anche Indiana Jones 5: cosa sappiamo del prossimo capitolo della saga

Variety ha mostrato varie foto ufficiali da Indiana Jones 5, dove ammiriamo l'Indy anziano da solo o in compagnia della sua figlioccia Helena interpretata da Phoebe Waller-Bridge, ma vediamo anche i cattivi della situazione, cioè Voller (Mads Mikkelsen) e il suo lacché Klaber (Boyd Holbrook). Attendiamo altri svelamenti ufficiali, come il promesso "lupo di mare" Antonio Banderas e magari uno scatto del mitico Sallah (John Rhys-Davies).





