Incontro con Riccardo Scamarcio, da Mastroianni al viaggio di Modì, al fianco di Al Pacino e Johnny Depp

News Cinema

Ospite di BCT Benevento Cinema e Televisione, Riccardo Scamarcio ha parlato del suo grande amore per Mastroianni, a cento anni dalla nascita, e dell’atteso ruolo come protagonista di Modì, con Al Pacino e diretto da Johnny Depp. Questo ed altro nella nostra intervista.

Siamo nell'anno di Marcello Mastroianni, quello in cui lo ricordiamo e omaggiamo con ancora più passione e nostalgia, a cento anni dalla sua nascita. Al BCT Benevento Cinema Televisione è un attore italiano di molte generazioni dopo, Riccardo Scamarcio, a volerlo raccontare, incontrando il pubblico, sottolineando quanto sia per lui "un riferimento assoluto". Abbiamo parlato con lui di questo ma anche di molto altro, in questa intervista.

"Per me Mastroianni è un riferimento assoluto, l’attore che sarei voluto essere fin dall’inizio, da quando ho cominciato. Mi capita spesso di imbattermi in uno dei suoi film o in una sua intervista. Nel suo caso in particolare l’uomo e l’attore combaciano. Qualcuno ha detto il fascino della normalità. Perché di base è un provinciale, che poi ha studiato a Roma, a Via Taranto, quartiere San Giovanni, dove io ho preso casa quando mi sono trasferito. Tutti pensano a lui come a una star italiana nel mondo, ma nessuno sottolinea come fosse un grandissimo trasformista, interpretando personaggi molto diversi, da Divorzio all’italiana di Germi a La decima vittima di Petri, da Todo modo o La notte di Antonioni. Era capace di recitare personaggi dimessi oppure iper caratterizzati, proprio come i grandi attori trasformisti. Era come se il suo carisma di uomo riuscisse a nascondere la sua performance. Una qualità impareggiabile, il massimo. Quello a cui ambisco come attore. Ogni volta che devo fare un accento o una caratterizzazione, non lavoro per stupire il pubblico. Per me un attore fa qualcosa di incredibile quando vedi solo il personaggio, l’interprete non lo vedi più e non pensi che abbia fatto chissà quale trasformazione, ma che sia normale, senza nulla di eclatante per il pubblico.

Alla domanda su quele sia la differenza nel lavorare a progetti italiani e internazionali, in molti dei quali è stato coinvolto, specie negli ultimi anni, risponde così. “La principale sono i soldi. John Wick 2 è costato 50 milioni di euro. Un impianto pazzesco. Ricordo una sera di qualche anno fa, in cui dovevamo girare una scena nella enorme piazza del Lincoln Center di New York. La vedevo piena di persone che camminavano, mentre noi dovevamo correre lì in mezzo. Mi chiedevo chi li avrebbe fermate. Poi sento l’aiuto regista urlare di rimettersi in una tale posizione. Erano tutte comparse. Ma a parte questo, i mezzi, il cinema in Italia è identico, le dinamiche altrettanto. L’atmosfera cambia ogni volta, la fanno gli attori protagonisti e il regista, che è il direttore d’orchestra che detta i tempi”.

Scamarcio spiega quale sia il suo metodo, particolare, con cui affronta le sue interpretazioni. "Io lavoro sul non prepararmi, preparandomi quindi molto di più. Sembra un gioco di parole ma è così. Per me è fondamentale espormi a un rischio, cercare di arrivare il meno preparato possibile. Arrivare a una scena importante, in una lingua che non è la tua, non preparandoti, significa che ti sei tanto preparato prima nella tua vita. È l’incidente che mi interessa, l’atto creativo. Una scena deve accadere. Ma naturalmente ci sono tanti metodi di lavoro. Ci sono registi che vogliono fare le prove, non tanto a Hollywood quanto in Italia. Uno di questi è Vincenzo Marra, che ti massacra fino all’inverosimile. La mia carriera ha già superato di gran lunga qualsiasi tipo di aspettativa che potessi avere quando ho cominciato. Bisogna anche avere un po’ di fortuna, alcuni treni non passano per tutti, la differenza è che devi essere pronto a salirci. Su questo non mi sono mai fatto trovare impreparato, sono uno che si lancia, perché ho dedizione per questo lavoro, mi impegno tanto, con passione. La mia vita è tutta rivolta al mestiere del cinema, senza ci sia un giorno che non pensi a questo. Siamo dei malati mentali noi che ci occupiamo di cinema, con qualche rotella fuori posto, pure voi critici e giornalisti che fate questo mestiere non state bene. Come spettatore invece sono una pagina bianca, se un film mi piace lo guardo con il candore di un bambino. Almeno cerco di farlo".

A proposito di treni che passano e vanno presi al volo, quello di Modì, film in cui è protagonista nel ruolo del pittore Modigliani, produzione dell’italiano Andrea Iervolino, diretta da Johnny Depp? “È uno di quei treni che non avrei mai pensato di prendere. Non avrei mai sognato di lavorare con due artisti del calibro di Johnny Depp, che l’ha diretto, e Al Pacino. Spero di aver portato a destinazione questo treno, ma al di là di dove mi potrà portare, come al solito, almeno per me, è il viaggio che conta. È stato un viaggio veramente speciale”