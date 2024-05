In ricordo di Roberta Zucchetti Cialfi: Il nostro ultimo saluto a una grande Signora

News Cinema

Con grande tristezza, annunciamo la scomparsa di Roberta Zucchetti Cialfi, per molti anni Presidente della nostra azienda. Dobbiamo in gran parte a lei quello che siamo oggi.

Venerdì 24 maggio, ci ha lasciati Roberta Zucchetti Cialfi, per anni Presidente della nostra azienda e punto di riferimento fondamentale per tutti noi di Comingsoon.

Quasi 50 anni fa, nel 1977, fu lei, insieme al compianto marito Roberto Cialfi, ad avere la felice intuizione di sfruttare il mezzo televisivo e quello radiofonico per la promozione del cinema nel nostro paese.

La creazione di Anicaflash segnò una rivoluzione nel panorama della promozione cinematografica italiana, informando milioni di spettatori italiani dell'arrivo dei film al cinema, grazie alle rubriche di trailer trasmesse da centinaia di rete tv e radio su tutto il territorio nazionale Dopo la prematura scomparsa del marito, all'inizio degli anni 90, Roberta si assunse da sola la responsabilità della società di famiglia e con eccezionali capacità la portò verso il consolidamento e il raggiungimento della leadership nel suo settore.

Quasi dieci anni dopo, sotto la sua guida e con la fondamentale collaborazione dei figli Emilio e Paolo, Anicaflash entrò nel nuovo millennio adeguandosi alle nuove tecnologie che si stavano affermando in quel momento. L'arrivo dell'era digitale vide la nascita, nel 1999, del canale televisivo Coming Soon Television e del sito Comingsoon.it, portando Anicaflash anche nel mondo dell'editoria.

Una preziosa eredità, quella di Roberta Zucchetti Cialfi, che ha lasciato il segno anche negli anni successivi, portando il mondo di Comingsoon a diventare un punto di riferimento dell'informazione cinematografica nel nostro paese.



L'intera redazione di ComingSoon e tutto il personale di Anicaflash si unisce al dolore dei figli Laura, Emilio e Paolo e delle loro famiglie e si stringe intorno a loro nel ricordo di una grande Signora.