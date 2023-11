In attesa di Napoleon ecco i migliori film in streaming di Joaquin Phoenix

News Cinema

L'attore premio Oscar ci regala una notevole interpretazione nell'imminente biopic di Ridley Scott, come del resto nei film in streaming che trovate qui sotto.

In attesa di vederlo tra pochissimi giorni in sala con il Napoleon diretto da Ridley Scott - in cui a nostro avviso offre una delle migliori prove della sua gloriosa carriera - vogliamo ripercorrere la filmografia di Joaquin Phoenix attraverso cinque film in streaming che secondo noi rappresentano altrettante tappe fondamentali nella sua crescita sia come attore che come star a livello internazionale. Buona lettura.

Il Gladiatore (2000)

Il Gladiatore: il trailer del film

La prima nomination all'Oscar arriva per il peplum spettacolare di Ridley Scott. Phoenix costruisce scena dopo scena un villain sfaccettato a mellifluo, un uomo sconfitto dal peso della propria discendenza e impossibilitato a confrontarsi con la sua grandezza. Russell Crowe guida Il Gladiatore in un tour cinematografico grandioso, testosteronico ma anche capace di grandi momenti di introspezione. Oscar per il film e l'attore protagonista per un titoli imprescindibile di quel periodo. Film emozionante e piú complesso della sua cornice altamente mainstream.

The Village (2004)

In uno dei film maggiormente emozionanti e metaforici di M. Night Shyamalan, Phoenix offre la prima grande prova romantica della sua carriera insieme a un Bryce Dallas Howard dolcissima e magnetica. Aiutati dalle musiche autunnali di James Newton Howard, i due fanno di The Village un horror gotico difficile da dimenticare, elegante nella forma e suggestivo nel tono. A chiudere un cerchio cinematografico di lusso la fotografia di Roger Deakins. Film complesso ma ipnotico. Da vedere e studiare.

I padroni della notte (2007)

I padroni della notte: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film

Tra le svariate collaborazioni con James Gray abbiamo scelto I padroni della notte perché si avvicina maggiormente all'idea di poliziesco degli anni '70, un film scarnificato nella storia e messo in scena con un'attenzione notevole all'atmosfera autunnale. Mark Wahlberg come coprotagonista funziona abbastanza bene, ma Phoenix ed Eva Mendes spesso rubano la scena. Bel finale per un noir d'autore coinvolgente, spedito e corposo. Da vedere e ammirare. Forse il miglior film del suo autore.

Lei (2012)

Lei: Il trailer italiano ufficiale - HD

A nostro avviso la prova migliore della carriera di Joaquin Phoenix, quella maggiormente diffusa e malinconica. Un attore di enorme sensibilità che riesce a rendere verissima e struggente una storia d'amore "impossibile". Lei è uno dei lavori più compiuti di Spike Jonze, e non a caso si porta a casa l'Oscar per la sceneggiatura originale. Nel cast anche una grandiosa Scarlett Johansson che recita soltanto con la voce. Film originale, sentito, intimo. Davvero una perla rarissima.

Joker (2019)

Joker: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Finalmente l'oscar come miglior attore protagonista per una performance fisica e psicologica di grande portata. Todd Phillips costruisce il suo Joker come un universo a sé stante, coerente e malato, incastonato in un'estetica che rende giustizia ai capolavori degli anni '70. Robert De Niro a supporto è notevole, il resto del cast perfetto. Film difficile da digerire, complesso nella narrazione e a tratti realmente soffocante. Un toccasana per i cinecomic contemporanei.