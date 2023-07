In arrivo Out of the Box, scuola di pensiero per le immagini in movimento

News Cinema

Un’attività pronta a dare slancio al nuovo polo di Venezia del CSC Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, Out of the Box è un progetto che a fine settembre sarà rivolto soprattutto agli studenti che si affacciano al mondo del cinema e della televisione.

Novità in vista per chi si sta avvicinando in questi anni al mondo del cinema e della televisione, come gli studenti, o per gli esperti del settore. Out of The Box (Ootb) è il nuovo progetto della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia che inaugura il nuovo polo di attività veneziano CSC Immersive Arts con sede sull'Isola di San Servolo.

Il progetto Ootb, voluto dalla Presidente Marta Donzelli e dal produttore Carlo Cresto-Dina, propone "una scuola di pensiero rivolta a tutti coloro che lavorano nel mondo del cinema e della televisione, ma soprattutto a studenti che muovono i primi passi verso questi settori, da domenica 24 a sabato 30 settembre. Out of The Box vuole essere un’occasione per pensare fuori dalla scatola, attraverso l’incontro con conoscenze e punti di vista nuovi. I partecipanti saranno invitati a confrontarsi con un gruppo di esperti, figure di altissimo rilievo provenienti da ambiti molto diversi, per conversare in maniera innovativa sui legami tra il mondo del cinema e dell'audiovisivo e altre discipline, con particolare attenzione all'intelligenza collettiva e al futuro delle immagini in movimento".

Tra gli esperti invitati: Vikram Chandra, scrittore ed esperto di computer coding; Hannah Critchlow, neurologa e professoressa all’Università di Cambridge; Stefano Mancuso, neurobotanico e professore all’Università di Firenze; Frances Morris, curatrice museale e direttrice onoraria della Tate Modern di Londra; Lucia Ronchetti, compositrice e direttrice della Biennale Musica di Venezia.

Ogni giornata vedrà lo svolgersi di una lectio magistralis in cui gli ospiti d'eccezione racconteranno il proprio lavoro, converseranno con un moderatore e dialogheranno con i partecipanti. Nel pomeriggio gli esperti si confronteranno in un "duello" intellettuale con personaggi di rilievo. Il programma si arricchirà inoltre grazie all'incontro alcuni “green lighters” provenienti dal mondo del cinema e dell’audiovisivo, figure internazionali di alto profilo all’interno della loro istituzione o azienda, che illustreranno un’opera audiovisiva ritenuta rilevante rispetto alle questioni indagate durante Out of the Box.