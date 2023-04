Ilcinemasiamonoi: il promo di Ottoemezzo Movie Factory a favore della visione dei film in sala

News Cinema

Durante Romics 2023 Ottoemezzo Movie Factory ha lanciato il promo Il cinema siamo noi per sensibilizzare il pubblico sulla necessità di tornare a vedere i film in sala

"Siamo fatti del 95% dei film che abbiamo visto" - diceva qualcuno. E aveva ragione, perché molti dei nostri ricordi più belli sono legati al cinema e alle storie che ci ha raccontato, in particolare negli anni della nostra formazione. In queste storie ci siamo immersi nel buio di una sala, perché la sospensione dell'incredulità può avvenire solo davanti a un grande schermo. Il promo Il cinema siamo noi, lanciato dall'agenzia creativa Ottoemezzo Movie Factory, ci ricorda proprio la centralità della sala, invitandoci a sostenere un'industria che è prima di tutto una fabbrica di sogni, anzi "la" fabbrica dei sogni.

Il promo Il cinema siamo noi

Durante il panel di Romics 2023 I tre Moschettieri: D'Artagnan, dal film al fumetto al romano, Ottoemezzo ha dunque mostrato al suo pubblico il promo Il cinema siamo noi. Edoardo Massieri, Founder e Art Director di Ottoemezzo Movie Factory, è intervenuto, dichiarando: "Basta un piccolo contributo per proseguire questo sogno incredibile, credo che ne abbiamo la responsabilità. Basterebbe che andassimo una volta al mese al cinema, non ci sarebbe più nessun problema".

Nel promo si vedono delle persone che guardano un televisore che non funziona o che tengono in mano un telecomando o un tablet, mentre in sovraimpressione leggiamo: "C'è qualcosa che possiamo cambiare, c'è qualcosa che possiamo fare insieme per continuare a sognare". Poi una voce femminile dice: "Il cinema è il posto dei sogni che porterai sempre con te". E a quel punto immagini di tanti film che abbiamo amato scorrono davanti ai nostri occhi per ricordarci l'unicità dell'esperienza cinematografica. Una voce maschile dice: "Quando pensate al futuro, come immaginate che sarà? Cosa resterà con voi?". Di più non diremo, perché sono i visi, i corpi e le battute di attori che ben conosciamo a parlare.