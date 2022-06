Il triangolo amoroso del Giorno più bello: intervista a Luca e Paolo e Valeria Bilello

News Cinema

Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu sono amici da sempre, ma nella commedia Il giorno più bello sono anche rivali per conquistare l'amore di Valeria Bilello. Ne abbiamo parlato con loro tre, del triangolo e delle risate al cinema in questa video intervista.

Tre è il numero perfetto, per alcuni addirittura magico. Il cinema francese ne sa qualcosa, ma anche la commedia italiana Il giorno più bello, guarda caso remake di un film transalpino. Opera prima dell'autore televisivo di Crozza, Andrea Zalone, racconta una vicenda corale nello spazio delle poche ore in cui viene celebrato un ricevimento sontuoso in una splendida villa per il matrimonio di una giovane coppia.

A lavorare perché tutto risulti perfetto ci sono anche Paolo Kessisoglu, titolare di una società che organizza lieti eventi, insieme al suo braccio destro, da qualche tempo anche nuovo amore, Valeria Bilello. Ci sarebbe poi il grande amico di lui, Luca Bizzarri, che sarebbe anche lo sposo di Valeria, ma questa è una delle storie raccontate al cinema in questa commedia.

