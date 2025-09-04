TGCom24
News Cinema

Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum, Andy Serkis: "Un personaggio dal quale non posso fuggire!"

Domenico Misciagna

Con una data d'uscita fissata per il dicembre 2027 e una sceneggiatura pronta, adesso Andy Serkis sa che dovrà riabbracciare il suo personaggio più amato in Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum, con una responsabilità in più: ne sarà anche il regista.

Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum, Andy Serkis: "Un personaggio dal quale non posso fuggire!"

C'è curiosità intorno al Signore degli Anelli: Caccia a Gollum, non solo perché la premiata squadra di Peter Jackson riporterà al cinema il mondo di Tolkien a oltre dieci anni di distanza dalla Battaglia delle Cinque Armate: Gollum è sempre stato uno dei personaggi più iconici nella saga letteraria, ma soprattutto nella sua trasposizione cinematografica, grazie a un connubio magico tra la tecnica cinematografica della performance capture e la solida interpretazione di Andy Serkis. L'attore ora si prepara a mettersi anche dietro alla macchina da presa, e Metro UK l'ha intercettato in un momento importante. Leggi anche In un mondo alla deriva Gollum ci salverà: la nostra intervista ad Andy Serkis

Andy Serkis si rimbocca le maniche per Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum

Andy Serkis è impegnato a presentare la serie thriller The Girlfriend, della quale è executive producer per Prime Video (sei episodi dal 10 settembre), ma qualcuno gli ricorda che all'orizzonte c'è il suo nuovo film da regista... e che film: Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum, collocato narrativamente tra il compleanno di Bilbo e le Miniere di Moria, narrato tutto dal punto di vista di quello che un tempo fu lo hobbit Sméagol ed è diventato il mostruoso Gollum, consumato dall'Anello di Sauron. Il kolossal Warner Bros. arriverà in sala a fine 2027, perciò Serkis conferma che sta per trasferirsi in Nuova Zelanda per tuffarsi nella preproduzione: "Non vedo l'ora di tornare. Parto per la Nuova Zelanda sabato 6. Cominceremo la preparazione, perché il regista sono io. Sono entusiasta all'idea di ritornare in una famiglia con la quale ho amato lavorare per tanti anni, con un personaggio dal quale non riesco a fuggire!"
La "famiglia" alla quale Serkis si riferisce è quella formata da Peter Jackson, sua moglie Fran Walsh e Philippa Boyens, coproduttori del prossimo lungometraggio nonché di tutti i film precedenti tratti da Tolkien e diretti da Jackson stesso. La sceneggiatura originale in questo caso è firmata da Walsh, Boyens, Phoebe Gittins e Arty Papageorgiou.
Serkis, che con l'intepretazione di Gollum nel 2001 in Il Signore degli Anelli: La compagnia dell'Anello pose sotto i riflettori la performance capture, ha debuttato alla regia nel 2017 con il dramma Ogni tuo respiro. Si è poi messo alla prova con produzioni più massicce in Mowgli - Il figlio della giungla (2018) e Venom: La furia di Carnage (2021). La sua ultima regia è un adattamento animato della Fattoria degli Animali, da Orwell.
Andy aveva incarnato Gollum l'ultima volta in Lo Hobbit: Un viaggio inaspettato (2012).

Domenico Misciagna
  • Giornalista specializzato in audiovisivi
  • Autore di "La stirpe di Topolino"
