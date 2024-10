Il Robot Selvaggio, una scena in italiano in anteprima esclusiva del film animato DreamWorks

News Cinema

Nella clip in italiano che vi mostriamo in esclusiva del Robot selvaggio, al cinema dal 10 ottobre, la robot protagonista Roz fa la conoscenza di un piccolo di oca. La sua programmazione saprà gestire la necessaria tenerezza? Il film targato DreamWorks Animation è diretto dal veterano Chris Sanders.

Il 10 ottobre arriva nei cinema italiani Il robot selvaggio della DreamWorks Animation, storia di un memorabile incontro tra tecnologia e natura, nei personaggi di una robot di nome Roz e di un piccolo orfano di oca: possiamo mostrarvene in esclusiva una clip della versione italiana, dove Roz è doppiata da Esther Elisha. Nella sequenza, la nostra protagonista assiste allo schiudersi di un uovo... e deve capire che il suo compito non si fermerà qui. Saprà rivedere la sua "programmazione"?



Il Robot Selvaggio: Una Clip Italiana Ufficiale in Anteprima Esclusiva - HD

Il robot selvaggio, dal libro di Peter Brown al film di Chris Sanders