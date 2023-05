Il Riviera International Film Festival pronto al via: annunciati i nuovi ospiti e il programma

News Cinema

Scalda i motori il RIFF, Riviera International Film Festival, che si svolgerà dal 9 al 14 maggio a Sestri Levante. Annunciati i nuovi ospiti che si aggiungono al già ricco programma.

Ad una settimana esatta dal via, il cast dei grandi protagonisti del cinema e dello spettacolo attesi dal 9 al 14 maggio a Sestri Levante per la settima edizione del Riviera International Film Festival si arricchisce dei nomi di Anna Foglietta, Michela Andreozzi, Vanessa Beecroft, Anna Favella, Lavinia Longhi, Anna Ammirati e del ritorno di Paolo Ruffini. Alcuni di questi e molti altri sfileranno già sul Red carpet del Cinema Ariston durante la cerimonia di apertura di martedì 9 maggio alle 17,30. Altri si aggiungeranno nei giorni a seguire per prendere parte ad anteprime, talk, masterclass e panel che, per una settimana, trasformeranno Sestri ed il Tigullio in una vera e propria capitale del cinema italiano ed internazionale.

La settima edizione del RIFF: il programma di un festival in crescita

"Siamo arrivati alla settima edizione del RIFF e credo che questo evento sia la dimostrazione che quando si crede in qualcosa di vero, quando si ha passione per quello che si fa, le cose succedono – dichiara il presidente Stefano Gallini Durante –. Il talento del team organizzativo e il supporto di Regione Liguria e Comune di Sestri Levante sono gli elementi che hanno reso questo festival una realtà internazionale. A livello personale, sono felice di constatare che quella che sette anni fa era solo un’idea, sia diventata un grande evento a cui tutti possono partecipare e che arricchisce culturalmente e umanamente questo magnifico territorio". Già protagonista in riva alla Baia del Silenzio nel 2022, Paolo Ruffini torna al RIFF anche quest'anno per presentare il suo nuovo film Rido perché ti amo: l'appuntamento è per venerdì 12 alle ore 15 al Duferco Lounge di Piazza Matteotti, la grande tensostruttura nel centro di Sestri intorno alla quale ruoteranno tutti gli eventi principali del Festival, e dove sabato 13 sono attese alle ore 10 Lavinia Longhi, che ha riscosso grande successo con la serie Rai La porta rossa in cui interpreta il ruolo di Beatrice Mayer, e alle 14 Anna Foglietta, tra le attrici più note e apprezzate del nostro cinema. Presidente della giuria film, come già annunciato, sarà l'attrice britannica Emily Mortimer, che così commenta la sua partecipazione: "Fin dall'inizio del cinema, i film indipendenti ne rappresentano la vera anima. Sono davvero entusiasta di essere il presidente della giuria del Riviera International Film Festival e non vedo l'ora di vedere tutti i film in concorso, di essere a Sestri Levante e di incontrare i giovani filmmakers il cui talento rappresenta il futuro del nostro fantastico mondo".

L'attrice e regista Michela Andreozzi, protagonista del talk "La commedia è donna" in agenda giovedì 10 alle 16, presiederà la giuria documentari che si completa con la corrispondente di guerra ed inviata di Internazionale Annalisa Camilli e l'attrice ed attivista Anna Favella. "Curiosità: è il mio approccio alla vita, la mia chiave di lettura del mondo e la mia sete di produzione umana – spiega Andreozzi –. E se come filmmaker ho scoperto strada facendo una vocazione per la narrazione attraverso la lente grandangolare dell'umorismo, come fruitrice mi sono appassionata via via al racconto del reale, alla sua proposta di nuove domande più che di risposte. Sono entusiasta e grata per questa nuova esperienza come presidente di giuria della sezione documentari del RIFF, conscia del privilegio e della responsabilità di questo ruolo a cui desidero approcciarmi con la curiosità che da sempre mi definisce e mi muove come essere umano e donna di cinema". Nella valutazione delle opere presentate dai migliori registi under 35 provenienti da tutto il mondo, Mortimer sarà affiancata dalla sceneggiatrice Ludovica Rampoldi, l’artista visiva di fama internazionale e genovese di nascita Vanessa Beecroft, il regista ungherese Tamás Topolanszky già vincitore del RIFF nel 2019 con Curtiz, e dal giovanissimo Filippo Scotti, rivelatosi con il ruolo da protagonista in È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino. Lo stesso Scotti, insieme a Giancarlo Commare, Aurora Giovinazzo e Ludovica Martino, alle 18 di mercoledì 10 parteciperà al talk sulle rising star del cinema italiano, a precedere, in serata, la proiezione in anteprima nazionale del secondo lavoro da regista di Marco Bocci, La Caccia, presente in sala insieme all'attore protagonista Filippo Nigro.

Alle serie televisive il Riviera International Film Festival 2023 riserva uno spazio particolarmente importante, a cominciare dalle produzioni Sky Original Unwanted – Ostaggi del mare, che sarà presentata proprio a Sestri Levante in anteprima assoluta dal suo sceneggiatore, Stefano Bises, da Fabrizio Gatti, notissimo giornalista investigativo autore del libro “Bilal” da cui trae spunto la serie, e da Nils Hartmann, vice presidente Sky Studios Italia e Germania; Django, oggetto di una masterclass di Francesca Comencini e Paki Meduri; e M. Il figlio del secolo, tratta dall'omonimo bestseller dello scrittore e storico Antonio Scurati, al RIFF sabato 13 maggio alle 11,30. Amazon Prime porta invece The Bad Guy, che sarà presentato da Ludovica Rampoldi insieme al regista Giuseppe S. Stasi e all’attrice protagonista Selene Caramazza. E a proposito di serie, come non citare il fenomeno Mare Fuori, di cui si parlerà insieme ad alcuni dei protagonisti della serie, tra cui Anna Ammirati, giovedì 11 maggio in un talk talmente atteso da dover essere ospitato eccezionalmente nel più capiente auditorium dell'ex convento dell'Annunziata. Stessa suggestiva location che domenica 14 maggio, a partire dalle ore 18, ospiterà la cerimonia di premiazione preceduta, alle 14,30 al Duferco Lounge, dall'incontro con Maria Chiara Giannetta, Fiorenza Pieri ed Enzo Paci, vale a dire il cast di Blanca, la serie che ha portato le bellezze di Genova e della Liguria in prima serata su Rai 1.

Ma sono davvero tantissime le presenze e i talk del Riviera International Film Festival, che Comingsoon.it seguirà come media partner e su cui vi daremo articoli e interviste. Per il programma completo vi rimandiamo per ora al sito ufficiale www.rivierafilm.org