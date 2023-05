Il ritorno di Martin Scorsese a Cannes oggi con Killers of the Flower Moon

News Cinema

Ha vinto a Cannes la Palma d'oro nel 1976 con Taxi Driver, che ha lanciato la sua carriera in tutto il mondo. Oggi Martin Scorsese torna sulla Croisette da maestro con il suo nuovo thriller Killers of the Flower Moon con Leonardo Di Caprio e Robert De Niro.

Il momento tanto atteso dagli appassionati di cinema, il ritorno di Martin Scorsese al Festival di Cannes, quando stasera salirà i gradini del tappeto rosso a braccetto con due degli attori a lui più cari: Leonardo Di Caprio e Robert De Niro. Due momenti della sua carriera che si fondono in Killers of the Flower Moon, presentato fuori concorso e in arrivo nei cinema italiani dal 19 ottobre per Leone Film Group e 01 Distribution.



Killers of the Flower Moon: Il Primo Trailer Italiano del Film di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio - HD

Grande attesa per uno dei titoli di questa edizione, ma nel consueto video di presentazione vi raccontiamo nel dettaglio il menù della giornata, il primo sabato tradizionalmente sempre ricco di star. Lo conferma anche la presenza in seconda serata di Natalie Portman, protagonista insieme a Julianne Moore di May December di Todd Haynes.