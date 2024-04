Il Regno del Pianeta delle Scimmie, una scena e un nuovo trailer in italiano per l'uscita in IMAX

News Cinema

Anche per promuovere l'uscita in IMAX, è stato diffuso un nuovo spettacolare video di tre minuti del Regno del Pianeta delle Scimmie, il nuovo capitolo della storica saga, nei nostri cinema dall'8 maggio. Una sequenza precede il trailer.

Il Regno del Pianeta delle Scimmie di Wes Ball, dall'8 maggio al cinema, aprirà un nuovo capitolo nella storia di questa lunghissima saga: per prepararci all'evento, la Fox / Disney ha diffuso un nuovo spettacolare video per l'uscita in IMAX, tanto che questi tre minuti hanno cominciato a diffondersi proprio dal canale YouTube dell'azienda che offre l'esperienza sugli schermi più grandi. Osserviamo insieme questa sequenza del film, seguita da un nuovo trailer.



Il Regno del Pianeta delle Scimmie: Il Trailer Ufficiale in Italiano per la versione IMAX del Film - HD

Il Regno del Pianeta delle Scimmie, la trama del nuovo capitolo

Il Regno del Pianeta delle Scimmie non è un reboot e prosegue la storia della precendente trilogia con protagonista la scimmia Cesare. Ci spostiamo però avanti nel tempo, più generazioni dopo, quando ormai la Terra è dominata dalla scimmie, mentre gli esseri umani si sono dati alla macchia e vivono nascosti. Il nome di Cesare è ormai diventato mitologia, qualcuno non lo ricorda nemmeno, ma qualcun altro ne interpreta il messaggio come una costante e crudele sete di conquista. Quando una delle scimmie decide di diventare uno spietato tiranno, andando alla ricerca di tecnologia umana, un'altra scimmia prova a trovare un modo di fermarla, per riguadagnare la libertà. Una giovane donna (Freya Allan) potrebbe essere la chiave per sbloccare la situazione, ma come?

Scrivono ancora Rick Jaffa e Amanda Silver, questa volta coadiuvati da Josh Friedman e Patrick Aison. La regia passa a Wes Ball, già autore della saga cinematografica di Maze Runner (mentre Matt Reeves è ormai preso dai suoi Batman con Robert Pattinson). L'eroe protagonista è interpretato tramite performance capture da Owen Teague.