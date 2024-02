Il Regno del Pianeta delle Scimmie: ecco il nuovo trailer ufficiale del film

News Cinema

Nelle sale il 22 maggio questo nuovo capitolo della saga nata dal reboot del classico di fantascienza interpretato da Charlton Heston. Ecco il nuovo trailer ufficiale di Il Regno del Pianeta delle Scimmie.

Facciamo un po' di storia.

Era il 1963, e lo scrittore francese Pierre Boulle pubblicava un romanzo destinato a avere un grande successo, nel quale si raccontava dello scontro per il controllo della Terra tra gli esseri umani e una razza di scimmie intelligenti. Cinque anni dopo quel romanzo arriva al cinema, con una produzione hollywoodiana, un successo ancora maggiore e con lo stesso titolo: Il pianeta delle scimmie.

Diretto da Franklin J. Schaffner, co-sceneggiato dal Rod Sterling di Ai confini della realtà e interpretato da Charlton Heston, quel film fu un grandissimo successo che produsse quattro sequel (L'altra faccia del pianeta delle scimmie, Fuga dal pianeta delle scimmie, 1999: conquista della Terra e Anno 2670 - Ultimo atto) decisamente non all'altezza e ispirò due serie tv degli anni Settanta.

Dopo quasi trent'anni di iato, ecco che a riprendere in mano l'idea originale di Boulle, quella di un uomo che arriva su un pianeta dominato da primati intelligenti, per poi capire trattarsi della Terra del futuro, è stato Tim Burton che nel 2001 realizza Planet of the Apes - Il pianeta delle scimmie, in tutta onestà uno dei titoli meno interessanti della sua carriera.

Di nuovo una lunga pausa, che dura questa volta dieci anni, ed ecco che l'idea originale del Pianeta delle scimmie torna al cinema, e questa volta in maniera decisamente più azzeccata:

Rupert Wyatt dirige un film che è inteso come reboot-prequel della serie così come conosciuta fino a quel momento: si intitola L'alba del pianeta delle scimmie e il successo è tale che con i due sequel arrivati finora, Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie nel 2014 e The War - Il pianeta delle scimmie nel 2017, entrambi diretti da Matt Reeves - questa serie reboot incassa più di 1,8 miliardi di dollari in tutto il mondo e nel complesso ottiene un ottimo riscontro anche da parte della critica.

Facile, a questo punto, capire perché l'uscita di un nuovo film parte di questa nuova serie ispirata al film originale (e al romanzo di Boulle), sia uno degli eventi cinematografici della stagione.

Il Regno del Pianeta delle Scimmie - di cui questa notte, in occasione del SuperBowl, è stato diffuso il nuovo trailer ufficiale, che vi mostriamo qui di seguito - debutterà nei cinema italiani il 22 maggio.



Il Regno del Pianeta delle Scimmie: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Il Regno del Pianeta delle Scimmie è stato scritto da Josh Friedman, Rick Jaffa, Amanda Silver e Patrick Aison, mentre dietro la macchia da presa, al posto del Reeves che si è dedicato a una nuova trilogia Batman, quella con Robert Pattinson protagonista, c’è il Wes Ball che viene dalla serie di Maze Runner.

Gli eventi di questo nuovo film si svolgono circa trecento anni dopo quelli dell’ultimo The War - Il pianeta delle scimmie, e questa è la trama ufficiale:

Il regista Wes Ball dà nuova vita all’epico franchise ambientato diverse generazioni dopo il regno di Cesare, in cui le scimmie sono la specie dominante che vive in armonia e gli umani sono costretti a vivere nell'ombra. Mentre un nuovo tirannico leader delle scimmie costruisce il suo impero, una giovane scimmia intraprende uno straziante viaggio che la porterà a mettere in discussione tutto ciò che conosceva sul passato e a fare scelte che definiranno un futuro sia per le scimmie che per gli umani.