Il Regista a Due Teste: la rassegna sul cinema dei Coen al Palazzo Esposizioni Roma

Dall'11 aprile al 4 maggio, al Palazzo Esposizioni Roma è in programma la rassegna "Il Regista a Due Teste - il cinema dei Coen". Ecco il programmo completo della ricca retrospettiva, con ingresso libero fino a esaurimento posti.

Il Cinema di Palazzo Esposizioni Roma dedica un’ampia retrospettiva ai due geniali registi originari del Minnesota, il cui sguardo personalissimo ha rinnovato e influenzato il cinema degli ultimi decenni. Intelligenti, colti e raffinati cinefili hanno ripercorso e ibridato tutti i generi cinematografici classici, dal noir al western, dalla commedia al thriller, per rintracciare nelle storie del passato le radici del nostro presente problematico e desolato. Un ritratto senza speranze dell’America condotto secondo le corde della satira e dell’incubo. Deformando e raffreddando situazioni al limite, a volte cariche di una violenza inaudita, lanciano una critica feroce ai riti della vita contemporanea, rappresentabili solamente attraverso i codici del grottesco. Film dopo film, pur nella ricchezza delle storie raccontate e delle diverse ambientazioni, il mondo si trasforma lentamente in una landa desolata dove l’umanità consuma la propria esistenza in un’atmosfera claustrofobica e allucinatoria. Tra rapimenti, ricatti, tradimenti, vendette e violenze prive di senso, un esercito di personaggi idioti e inetti – che hanno i volti irresistibili di John Turturro, George Clooney, Brad Pitt, John Goodman e Jeff Bridges o quello luminoso di Frances McDormand - sembra guardarci dallo schermo e rivolgere alle nostre certezze una risata beffarda, oggi più che mai inquietante.

venerdì 11 aprile, ore 20.00

NON È UN PAESE PER VECCHI

No Country for Old Men

di Joel e Ethan Coen, con Tommy Lee Jones, Javier Bardem, Josh Brolin

USA 2007, 122’, 35mm, v. it.

La violenza e la follia esplodono al confine con il Messico quando un cacciatore si imbatte in alcuni cadaveri e due milioni di dollari. Sullo sfondo di un'America sempre più barbarica e regressiva, lo sguardo geniale dei Coen svela l’enigma impenetrabile del male. Vincitore di quattro premi Oscar per film, regia, sceneggiatura non originale e attore non protagonista all’indimenticabile psicopatico sardonico di Bardem.

sabato 12 aprile, ore 20.00

BLOOD SIMPLE - SANGUE FACILE

Blood Simple

di Joel Coen, con John Getz, Frances McDormand, Dan Hedaya

USA 1984, 99’, 35mm, v. it.

Brillante film d'esordio dei fratelli Coen. Scoperta la relazione tra sua moglie e il barman, il proprietario di uno squallido bar ingaggia un investigatore corrotto e doppiogiochista per ucciderli. Vincitore del Gran premio della giuria al Sundance Film Festival, anticipa alcune costanti della loro poetica, come la commistione tra generi, l’humor nero e feroce, la cronaca di una provincia americana oscura e inquietante.

domenica 13 aprile, ore 20.00

ARIZONA JUNIOR

Raising Arizona

di Joel Coen, con Nicolas Cage, Holly Hunter, Trey Wilson

USA 1987, 94’, 35mm, v. it.

Una strana coppia - lei poliziotta, lui rapinatore - senza figli, rapisce uno dei cinque gemelli di un ricco commerciante, scatenando una gigantesca caccia all’uomo. Stralunata e fumettistica parodia di generi, che alterna situazioni surreali e grottesche a scene vertiginose, nelle quali la follia diventa ordinaria, dando libero spazio a interpreti esilaranti, tra i quali svettano lo stralunato Nicolas Cage e l’incontenibile John Goodman.

mercoledì 16 aprile, ore 20.00

CROCEVIA DELLA MORTE

Miller’s Crossing

di Joel Coen, con Gabriel Byrne, Albert Finney, John Turturro

USA 1990, 115’, DCP, v.o. sott. it.

Invischiato in una relazione con la donna del capo, un tirapiedi “anomalo” si trova al centro di uno scontro sanguinoso tra gangster. Noir rigoroso ispirato ai romanzi di Dashiell Hammett, trae linfa vitale dalla straordinaria descrizione dell'ambiente malavitoso degli anni ‘20 e dalle sfaccettate psicologie di personaggi squallidi e feroci. Grande prova attoriale di Gabriel Byrne.

giovedì 17 aprile, ore 20.00

BARTON FINK - È SUCCESSO A HOLLYWOOD

Barton Fink

di Joel Coen, con John Turturro, John Goodman, Judy Davis

UK, USA 1991, 116’, 35mm, v. it.

Unico film nella storia del Festival di Cannes a vincere i tre premi principali: Palma d’oro, migliore regia e migliore attore. Un giallo-nero conturbante, geniale e originale con protagonista un commediografo newyorkese - un sorprendente John Turturro – che, vendutosi a Hollywood, si ritrova imprigionato nel girone infernale della macchina cinematografica.

venerdì 18 aprile, ore 20.00

MISTER HULA HOOP

The Hudsucker Proxy

di Joel Coen, con Tim Robbins, Paul Newman, Jennifer Jason Leigh

UK, USA, Germania 1994, 111’, 35mm, v. it.

Ascesa al potere economico di un piccolo impiegato con un'idea geniale: l’invenzione dell'hula-hoop. Campioni nella rivisitazione dei generi cinematografici, i due autori (con la mano di Sam Raimi alla sceneggiatura) si cimentano nella screwball comedy, guardando a La vita è meravigliosa di Capra, uno dei capolavori assoluti del genere.

sabato 19 aprile, ore 20.00

FARGO

di Joel Coen, con Frances McDormand, William H. Macy, Steve Buscemi

UK, USA 1996, 98’, DCP, v.o. sott. it.

Un venditore d'auto fa rapire la moglie da due criminali balordi per chiedere il riscatto al ricco suocero. Un’astuta poliziotta, incinta al settimo mese, si mette sulle loro tracce. Tra sconfinate distese di neve, gelo, paesaggi piatti immensamente bianchi, si consuma la tragedia della violenta stupidità contemporanea. Oscar per la miglior sceneggiatura e la miglior attrice protagonista.

martedì 22 aprile, ore 20.00

IL GRANDE LEBOWSKI

The Big Lebowski

di Joel Coen, con Jeff Bridges, John Goodman, Julianne Moore

UK, USA 1998, 117’, restauro DCP 4K, v.o. sott. it.

Capolavoro di scorrettezza e black humour, divenuto subito cult grazie all'irresistibile personaggio di Jeffrey 'Drugo' Lebowski, nell’interpretazione memorabile di Jeff Bridges. Pigro, indolente, privo di un’occupazione, passa le giornate a fumare marijuana e a giocare a bowling quando viene coinvolto, suo malgrado, in uno scambio d'identità.

mercoledì 23 aprile, ore 20.00

FRATELLO, DOVE SEI?

O Brother, Where Art Thou?

di Joel Coen, con George Clooney, John Turturro, Tim Blake Nelson

UK, Francia, USA 2000, 107’, DCP, v.o. sott. it.

Tre galeotti evadono dal carcere per mettersi alla ricerca della refurtiva di un colpo compiuto tanti anni prima, scatenando una rocambolesca caccia all’uomo. I geniali autori realizzano un capolavoro di intelligenza e ironia in questa personalissima versione dell’Odissea, che affonda personaggi e vicende mitiche nelle paludi del Mississippi al ritmo della musica folk.

giovedì 24 aprile, ore 20.00

LADYKILLERS

The Ladykillers

di Joel ed Ethan Coen, con Tom Hanks, Marlon Wayans, Irma P. Hall

USA 2004, 104’, 35mm, v. it.

Un’improbabile banda di ladri scava un tunnel dalla cantina di un’anziana signora verso il caveau del locale casinò per rapinarne i soldi. Remake de La signora omicidi del 1955, questa brillante commedia nera ha un'impronta marcatamente grottesca, surreale e beffarda, sostenuta da un istrionico Tom Hanks nei panni di un sedicente professore appassionato di musica rococò.

sabato 26 aprile, ore 20.00

L’UOMO CHE NON C’ERA

The Man Who Wasn’t There

di Joel Coen, con Billy Bob Thornton, Frances McDormand, Michael Badalucco

UK, USA 2001, 116’, 35mm, v. it.

Un barbiere di una cittadina di provincia, scoperto il tradimento della moglie, cerca di uscire dall'apatia ricattandone l'amante. Girato in un suggestivo bianco e nero, che fotografa perfettamente lo squallore esistenziale e il fatalismo strisciante dei noir anni ’40, dal quale emerge questo strepitoso antieroe taciturno, passivo e demotivato. Premio per la regia al festival di Cannes.

domenica 27 aprile, ore 20.00

BURN AFTER READING - A PROVA DI SPIA

Burn After Reading

di Joel ed Ethan Coen, con Brad Pitt, Frances McDormand, George Clooney

USA, UK, Francia 2008, 96’, 35mm, v. it.

Le memorie di un agente segreto, licenziato per alcolismo, vengono trovate accidentalmente in palestra da due balordi: ne nasce un bizzarro intreccio tra Cia, ambasciata russa e politica di Washington. Commedia travolgente che, grazie a un cast strepitoso, conduce un’impietosa satira sociale dell’America contemporanea, ridotta a soldi, sospetto, fitness e sesso online.

mercoledì 30 aprile, ore 20.00

IL GRINTA

True Grit

di Joel ed Ethan Coen, con Jeff Bridges, Matt Demon, Hailee Steinfeld

USA 2010, 110’, DCP, v.o. sott. it.

Una quattordicenne cocciuta ingaggia uno sceriffo scorbutico e ubriacone per dare la caccia al pistolero che ha ucciso suo padre. Con il remake del celebre film del 1969, che valse l’Oscar a John Wayne, i geniali fratelli si cimentano con il western classico, raccontando il cupo tramonto dell'America eroica in un’opera dal grande fascino visivo.

venerdì 2 maggio, ore 20.00

A PROPOSITO DI DAVIS

Inside Llewyn Davis

di Joel ed Ethan Coen, con Oscar Isaac, Carey Mulligan, John Goodman

USA, Francia 2013, 105’, 35mm, v. it.

Primi anni ’60, un giovane musicista folk cerca fortuna nei locali fumosi di New York prima dell’avvento di Bob Dylan. Strepitosa ricostruzione di un'epoca e di un ambiente, nel quale girovaga un nuovo antieroe malinconico, perdente e ostinato, circondato dalla consueta galleria di personaggi strampalati, come il jazzista drogatissimo dello strepitoso John Goodman. Gran Premio della Giuria al Festival di Cannes.

sabato 3 maggio, ore 20.00

A SERIOUS MAN

di Joel ed Ethan Coen, con Michael Stuhlbarg, Richard Kind, Sari Lennick

UK, USA 2009, 106’, 35mm, v. it.

Un professore ebreo viene trascinato in un'incredibile sequela di disavventure contro la propria radicale apatia. Con geniale e dissacrante ironia i due registi fanno i conti sullo schermo con le loro radici ebraiche, concentrando la loro visione dell’esistenza contemporanea sul protagonista, una persona per bene condannata a soccombere al caos.

domenica 4 maggio, ore 20.00

AVE, CESARE!

Hail, Caesar!

di Joel ed Ethan Coen, con Josh Brolin, George Clooney, Alden Ehrenreich

USA, UK 2016, 106’, DCP, v.o. sott. it.

Uno strepitoso omaggio alla Hollywood degli anni d’oro con al centro un fixer, colui che tiene lontane le star dagli scandali in cui si vanno a cacciare. Grazie ad un’eccezionale parata di stelle, i due registi cinefili per eccellenza offrono un ritratto spassoso e beffardo della macchina dei sogni, mischiando magistralmente noir, peplum, musical, western e commedia romantica.

