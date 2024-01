Il Punto di Rugiada: una clip in anteprima esclusiva del nuovo film di Marco Risi

News Cinema

Arriva al cinema il 18 gennaio con Fandango Il Punto di Rugiada, il film presentato in anteprima al Torino Film Festival, in cui Marco Risi mette due generazioni a confronto per parlare di vita, vecchiaia e molto altro ancora. Ve ne mostriamo una clip in anteprima esclusiva.

Da un lato c'è Carlo, un ventenne viziato e arrogante, che, ubriaco, ha causato un gravi incidente d'auto che ha lasciato sfigurata la sua ragazza e lo ha fatto condannare a un anno di lavori socialmente utili presso una casa di riposo per anziani.

Dall'altro ci sono gli ospiti di quella struttura, che si chiama Villa Bianca, e in particolare c'è Dino, un vecchio duro, cinico e velenosamente ironico.

Carlo e Dino si scontreranno, si scruteranno, fino a che tra loro non nascerà un legame forte e sincero, con Dino che diventerà per Carlo quel punto di riferimento adulto che, forse, altrove non aveva mai trovato, nemmeno in famiglia.

Tutto questo accade in Il punto di rugiada, nuovo film diretto da Marco Risi che arriva nei cinema di tutta Italia dal 18 gennaio con Fandango Distribuzione.

In Dino, come suggerisce il nome, Marco Risi ha messo molto di suo padre, compresa la passione per i collage realizzati con foto tratte da riviste o scattate di persona. Collage che appaiono nel film e che sono proprio quelli del grande Dino Risi.

Li vediamo in questa clip, che noi di Comingsoon.it vi presentiamo in anteprima esclusiva, e nella quale viene raccontata anche una prima, inziale fase del rapporto tra il giovane Carlo e l'anziano Dino, interpretati rispettivamente da Alessandro Fella, visto di recente anche su Prime Video nella seconda stagione della serie Monterossi, e da un grande veterano del teatro italiano come Massimo De Francovich.



Il Punto di Rugiada: Una Clip Ufficiale in Anteprima Esclusiva del Film di Marco Risi - HD