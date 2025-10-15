Il Principe della Follia: la lettera d'amore di Dario D'Ambrosi alla diversità in una clip in anteprima esclusiva del film

News Cinema

Tra i film della Festa di Roma 2025, Il Principe della Follia avrà la sua giornata il 21 ottobre. Diretto da Dario D'Ambrosi, fondatore del Teatro Patologico, parla della disabilità fisica e psichica invitando lo spettatore ad andare oltre i pregiudizi. Ve ne mostriamo una clip in anteprima esclusiva.

Il 21 ottobre sarà presentato alle ore 21.00 presso il MAXXI e nell'ambito della Festa del Cinema di Roma 2025, e della sezione Special Screenings, Il Principe della Follia. A dirigerlo e a scriverne la sceneggiatura è stato Dario D'Ambrosi, regista, autore e fondatore del Teatro Patologico. Il Principe della Follia è ispirato a una storia vera e racconta la disabilità fisica e mentale e soprattutto il coraggio, la sofferenza e la dignità di chi convive ogni giorno con la malattia e l'esclusione sociale.

Il Principe della Follia prende spunto dall'incontro avvenuto nel 1979 nel manicomio Paolo Pini di Milano fra Dario D'Ambrosi e un uomo affetto da una grande disabilità psichica e fisica, e quindi in preda a una grande sofferenza interiore ma dotato di una forza incredibile. Il film non è soltanto il suo ritratto ma l'affresco di una coralità, dal momento che la disabilità o il disagio mentale del singolo coinvolgono la sua intera famiglia.

Dario D'Ambrosi ha voluto parlare di disabilità allontanandosi da ogni retorica, dal buonismo e dal pietismo. Il suo film è diventato così un atto d'amore nei confronti della diversità. Qualcuno ha giustamente definito la sua visione "una poetica della fragilità", e la storia di Luca e di Francesco prosegue idealmente il percorso artistico iniziato sui palcoscenici di tutto il mondo per dare voce a chi troppo spesso resta invisibile. Il suo Teatro Patologico, infatti, rappresenta l'unica esperienza al mondo dove si insegna il teatro ai malati psichici, che diventano allievi per poi trasformarsi in promotori delle loro stesse idee teatrali.

Se c'è un messaggio che Il Principe della Follia vuole trasmettere è che il disabile non è un limite, ma una risorsa emotiva e umana per la collettività. A tal proposito, si legge nelle note di produzione:

Il Principe della Follia è molto più di un film: è una testimonianza artistica necessaria, un'opera che tocca l'anima e invita a guardare oltre i pregiudizi. È un invito aperto a tutti, spettatori, istituzioni, educatori e giovani a compiere un viaggio "dentro l’altro" e, quindi, dentro sé stessi.

I protagonisti de Il Principe della Follia sono Stefano Zazzera (Luca), Alessandro Haber (Benito), Andrea Roncato (il tassista Francesco), Carla Chiarelli (Maria), Mauro Cardinali (Roberto/Vanessa), Omar Monno (Oscar), Francesca Giulia Geronimi (Maria da giovane), Nicolò Cerreti (Benito da giovane), Christina Andrea Rosamilia (Christina), Gianluca Fraternale (Luca da bambino) e Dario Piccioni (Roberto da bambino).

Ecco la sinossi del film:

Una notte, ciò che sembrava routine si trasforma in un viaggio perturbante tra memorie spezzate, rimorsi e segreti familiari. Un tassista solitario si imbatte in una realtà allucinata e crudele, dove la sofferenza diventa spettacolo e la fragilità viene messa in vendita come merce di consumo. Al centro, la vicenda di un uomo segnato dalla malattia e dall’esclusione, che incarna il dolore di chi vive in bilico tra dignità e abbandono, e quello di una famiglia travolta dal peso insostenibile della disabilità. In questo intreccio di vite spezzate e desideri irrealizzati non esistono veri colpevoli né assoluzioni facili: ci sono solo esseri umani, feriti e vulnerabili, che cercano un varco per ritrovare la propria umanità. Tra visioni poetiche e momenti di crudele realismo, la storia conduce lo spettatore in un’esperienza emotiva potente, dove la fragilità diventa specchio di una forza collettiva capace di trasformare il dolore in possibilità di rinascita.

De Il Principe della Follia, che è una produzione Red Post Production, siamo felici di mostrarvi una clip in anteprima esclusiva, ricordandovi che, sempre nell’ambito della Festa del Cinema di Roma 2025, ci sarà una seconda proiezione del film aperta al pubblico mercoledì 22 ottobre al Cinema Giulio Cesare alle ore 15.00.