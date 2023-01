Il primo giorno della mia vita, tre clip dal film con Toni Servillo e Valerio Mastandrea

News Cinema

Possiamo mostrarvi tre clip di Il primo giorno della mia vita, il film con Toni Servillo, Valerio Mastandrea e Margherita Buy, diretti da Paolo Genovese. Al cinema dal 26 gennaio.

Il primo giorno della mia vita sarà nelle sale dal 26 gennaio, e possiamo mostrarvene tre scene. Diretto da Paolo Genovese, il film è interpretato tra gli altri da Toni Servillo, Valerio Mastandrea, Margherita Buy, Sara Serraiocco, Giorgio Tirabassi, Lino Guanciale e Vittoria Puccini. Con una trama che riecheggia La vita è meravigliosa, il racconto vede Servillo nei panni di un personaggio dalle straordinarie quanto misteriose capacità.



Il primo giorno della mia vita: Clip ufficiale del Film (3) - HD

Il primo giorno della mia vita, la trama del film di Paolo Genovese

In Il primo giorno della mia vita si racconta l'esistenza triste di quattro persone: un uomo (Valerio Mastandrea), una donna (Margherita Buy), una ragazza (Sara Serraiocco) e un bambino (Gabriele Cristini). Tutti e quattro hanno poche ragioni per continuare a vivere con il sorriso, e stanno sprofondando nella malinconia e nella disperazione. Inaspettata, arriva una strana speranza incarnata da un individuo misterioso, portato sullo schermo da Toni Servillo. Con i suoi poteri è in grado di mostrare a ciascuna di queste persone come sarebbe il mondo senza di loro: come reagirebbero conoscenti e parenti alla loro improvvisa sparizione? Sarà un'esperienza sufficiente a ridare a queste anime in pena la voglia di andare avanti? Qualcuno di loro oppone resistenza...