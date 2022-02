Il presidente Volodymyr Zelens'kyj è la voce di Paddigton nella versione ucraina dei film

Mentre le immagini della guerra in Ucraina che popolano i nostri telegiornali e siti internet continuano a sconvolgerci e ad addolorarci, si fa strada una notizia ben più leggera che riguarda l'attuale Presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelens'kyj, che ha appena chiesto all'Unione Europea l'ammissione del suo paese e ha pregato i soldati russi di deporre le armi.

Forse non tutti sanno che Volodymyr Zelens'kyj è anche attore, regista, sceneggiatore e comico, e che soprattutto ha prestato la voce all'orso Paddington nella versione ucraina del film del 2014, che si intitolava semplicemente Paddington e vedeva nel cast Nicole Kidman, Sally Hawkins, Jim Broadbent e Hugh Bonneville.

Studio Canal ha appena confermato la notizia a The Hollywood Reporter, spiegando che Zelens'kyj ha fatto parlare il simpatico orso arrivato dal Perù anche nel delizioso Paddington 2, del 2017.

Tornando alla carriera del Presidente ucraino, che ricopre l'importante ruolo dal 2019, rammentiamo che nel 2006 il buon Volodymyr ha vinto l'edizione locale di Ballando con le Stelle e che la sua ascesa politica ha imitato la sua storia artistica. Nella serie tv satirica Servant of the People, inaugurata nel 2015, Zelens'kyj interpretava un insegnante scolastico che diventata improvvisamente e inaspettatamente presidente dopo che un video in cui denunciava la corruzione presente nel suo paese diventava virale. Ma c'è di più. Il nome del partito politico di Zelens'kyj è proprio Servant of the People (Servitore del popolo). Il Presidente è anche produttore e si è diviso tra cinema e tv.

Quando il cast di Paddington e Paddington 2 ha saputo del doppiaggio ad opera di Volodymyr Zelens'kyj, è rimasto piacevolmente sorpreso. Hugh Bonneville, che nei film è il padre adottivo dell'orsetto, ha commentato la notizia su Twitter, scrivendo:

Until today I had no idea who provided the voice of @paddingtonbear in Ukraine. Speaking for myself, thank you, President Zelenskiy. #PaddingtonBear https://t.co/5VaMi201Fs