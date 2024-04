News Cinema

Il Premio Giorgio Scerbanenco per il Cinema 2024 va a Il sale sulla ferita di Cristina Rava

Nato per iniziativa del Noir in Festival e de Lo Scrittoio, il Premio Giorgio Scerbanenco per il Cinema 2024 è stato assegnato a Cristina Rava per il romanzo Il sale sulla ferita. A deciderlo è stata una giuria presieduta dallo scrittore e regista Donato Carrisi.