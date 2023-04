Il Premio Carlo Bixio: aperte le iscrizioni per l'11esima edizione

News Cinema

Aperte le iscrizioni al concorso under 30 per il miglior concept di serie e la migliore sceneggiatura originale di fiction.

Il Premio Carlo Bixio riapre le selezioni. RAI, APA e RTI varano l’edizione 2023 del concorso per giovani autori (under 30) ai quali viene chiesto di presentare un progetto di serialità senza limiti di genere, che rispetti i valori di novità, originalità, creatività e internazionalizzazione di cui da sempre il Premio si fa promotore.

Il Premio è alla sua undicesima edizione e, anno dopo anno, si è confermato un’ottima opportunità tanto per gli autori che per i broadcaster. Tra i giovani talenti che hanno partecipato al Premio Carlo Bixio molti, tra cui Giacomo Bisanti, Sofia Bruschetta, Sara Cavosi, Laura Grimaldi, Davide Orsini, Fabio Palladini, Lorenzo Righi, Anita Rivaroli, Pietro Seghetti, Matteo Visconti, hanno firmato titoli di fiction RAI.

Nel rispetto dell’alternanza - edizione dopo edizione - tra i due broadcaster promotori sarà RAI a mettere in palio i premi di quest’anno. Confermata la divisione del concorso in due categorie: concept di serie e sceneggiatura. Ai vincitori delle due categorie andranno rispettivamente 5mila euro e 10mila euro a fronte di un contratto di licenza di 12 mesi con RAI che valuterà le possibilità di realizzazione dei progetti vincitori.

“Un’eccellente opportunità per valorizzare la creatività e il talento della scrittura seriale: questo rappresenta il Premio intitolato a un non dimenticato protagonista dell’audiovisivo italiano, Carlo Bixio. È nel suo nome che il Premio offre l’occasione agli under 30 di cimentarsi su due momenti fondamentali della filiera della fiction: l’elaborazione di un concept di serie e la sceneggiatura originale. Rai è tra i promotori del Premio con APA e RTI, nel segno di una sensibilità verso un futuro che non può che nascere dall’immaginazione vivace dei giovani. Su di loro lanciamo una scommessa che siamo certi sarà condivisa e ci sorprenderà” – ha dichiarato il Direttore di RAI Fiction, Maria Pia Ammirati.

I giovani autori hanno tempo fino alle ore 18.00 del 4 settembre 2023 per inviare i propri lavori alla segreteria del Premio ospitata dall’ APA – Associazione Produttori Audiovisivi (premiocarlobixio@apaonline.it). I progetti editoriali prescelti verranno quindi proclamati vincitori a Roma durante l’edizione 2023 del MIA – Mercato Internazionale Audiovisivo.

Come ogni edizione, i progetti presentati saranno valutati da una giuria di esperti del settore, nominata di comune accordo da APA, RAI e RTI e composta da sette membri: il Presidente di Giuria, Gabriella Campennì Bixio, sarà quindi affiancato da una squadra di professionisti composta da un rappresentante RAI (Leonardo Ferrara), da un rappresentante RTI (Francesca Galiani), da tre sceneggiatori (Ivan Cotroneo, Graziano Diana e Monica Rametta) e da un regista (Francesco Vicario).

Il compito di supervisionare i lavori del Premio è affidato al Comitato Promotore composto da: Maria Pia Ammirati (Direttore RAI Fiction), Francesco Nardella (Vicedirettore vicario Rai Fiction), Daniele Cesarano (Direttore Fiction Mediaset), Giancarlo Scheri (Direttore Canale 5) e da Antonella Barbieri (Direttrice Generale APA).

Maggiori dettagli sono disponibili alla pagina del sito APA appositamente dedicata al Premio Carlo Bixio: https://www.apaonline.it/news/premio-carlo-bixio-il-bando-dell-undicesima-edizione/.