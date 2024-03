Il Piccolo Principe di Shangri-La è il nuovo film animato di Alessandro Rak, le prime immagini

News Cinema

Uno degli autori di L'arte della felicità, Gatta Cenerentola e Yaya e Lenni, Alessandro Rak, firmerà Il Piccolo Principe di Shrangi-La, come sempre realizzato dalla napoletana Mad Entertainment.

È bello sapere che la Mad Entertainment prosegue sulla strada del lungometraggio di animazione: il nuovo film di Alessandro Rak s'intitolerà Il Piccolo Principe di Shangri-La e viene presentato il 6 marzo al Cartoon Movie di Bordeaux, alla ricerca di finanziatori per il progetto europeo. Per l'occasione sono state diffuse le due prime concept art del lungometraggio. Ma di cosa si tratta?





Alessandro Rak e la Mad Entertainment tornano con Il Piccolo Principe di Shangri-La

Il Piccolo Principe di Shangri-La si propone come nuovo tassello dell'esperienza produttiva e creativa dello studio napoletano Mad Entertainment, fondato da Luciano Stella, Maria Carolina Terzi, Carlo Stella e Lorenza Stella, dietro anche a film dal vero come l'ultimo Caracas di Marco D'Amore. Il team ha sfornato già diversi lungometraggi animati che si sono fatti notare negli ultimi anni, per la forza di uno stile personale ed esplorativo: ricordiamo L'arte della felicità (2013) di Alessandro Rak, poi Gatta Cenerentola (2017) di Rak, Cappiello, Guarnieri e Sansone, e ancora Yaya e Lennie - The Walking Liberty (2021), di nuovo del solo Rak. Proprio Alessandro col nuovo progetto propone un modo per "salvare il mondo adulto dall'alienazione", raccontando il viaggio di un bambino "alla ricerca di una spiritualità perduta o nuova". Ecco la sinossi ufficiale del progetto:

Esiste un Regno dello Spirito chiamato Shangri-La. Questa terra è sotto l'assedio delle forze di un Oscuro Signore che vuole insidiarne il Trono. Ora che il Kundun, l'anima luminosa che illumina il cammino dell'umanità, è morto, la fine del Regno dello Spirito sembra ineluttabile. Cosa possono fare due bambini e un anziano monaco per salvare l'antica anima del mondo? Unire le forze e mettersi sulle tracce di un Piccolo Principe che riporti la luce perduta.