Il nuovo James Bond potrebbe avere poco più di 30 anni: Henry Cavill e Tom Hardy fuori dalla gara

I soliti insider o ben informati rivelano che l’attore che interpreterà James Bond dopo Daniel Craig dovrà aver superato da poco i 30, il che significa che Henry Cavill e Tom Hardy non verranno presi in considerazione. Al loro posto potrebbe esserci un candidato ben noto agli appassionati di serie tv.

Ci sono argomenti di cui ogni tanto si torna a discutere anche se non ci sono notizie ufficiali a riguardo. Uno di questi è l'identità del nuovo James Bond, l'attore che dovrebbe prendere il testimone da Daniel Craig dopo No Time to Die.

Nel mese di luglio il super-favorito era Henry Cavill, che secondo i bookmaker aveva molte più possibilità di Tom Hardy e di Regé-Jean Page, l’attore che nella prima stagione di Bridgerton ha interpretato il sensuale Duca di Hastings. Adesso però qualcuno è convinto che lo Sherlock Holmes di Enola Holmes ed Enola Holmes 2 resterà con l'amaro in bocca e che verrà sostituito da un candidato magari meno charmant ma più giovane. Dobbiamo fidarci?

James Bond sarà poco più di un ragazzo?

Durante la puntata di uno show televisivo chiamato Lorraine, un corrispondente britannico ha dichiarato che i produttori della saga cinematografica dell’agente segreto con licenza di uccidere stanno cercando un attore sui trent'anni, e questo perché sperano di renderlo protagonista di diversi film, cosa che è stata possibile con Daniel Craig, che è stato James Bond in Casino Royale, Quantum of Solace, Spectre e No Time to Die. Il giornalista, che risponde al nome di Ross King, ha spiegato inoltre che il prescelto non dovrà essere piccolo di statura. Ecco le sue parole

L'ultima voce che circola, e per qualche verso non possiamo escludere che corrisponda alla verità, è che i produttori stanno cercando un Bond più giovane. Qualcuno sulla trentina, probabilmente. In fin dei conti vogliono qualcuno che possa essere James Bond nei prossimi tre film. Vogliono qualcuno che porti avanti il franchise come ha fatto Daniel Craig. Un'altra cosa che dicono è che dev'essere più alto di un metro e cinquantacinque.

Naturalmente queste informazioni vanno prese con le molle ma, se davvero ci fosse bisogno di un attore più vicino ai trenta che ai quaranta, allora uscirebbero immediatamente di scena Henry Cavill (39) e anche Tom Hardy (45). E che dire di Idris Elba? Fuori anche lui, visto che a settembre compirà 50 anni. Il signor King ha perfino indicato un candidato: Sam Heughan, attore scozzese che conosciamo come il protagonista maschile della serie Outlander. Quanto all'altezza, l'unico attore che ci viene in mente e che quindi sarebbe scartato, è Giacomo Poretti (del trio Aldo, Giovanni e Giacomo).

Se la notizia di un James Bond nel fiore degli anni vi ha sconvolto, sappiate che avete tempo per abituarvi all'idea. La produttrice Barbara Broccoli ha infatti dichiarato a questo proposito:

Non c’è nessuna fretta. Stiamo pensando a cosa fargli fare. Non esiste ancora una sceneggiatura e non possiamo cominciare a scriverla finché non decideremo che direzione prenderà il prossimo film, perché davvero avremo una reinvenzione di Bond. Lo stiamo reinventando e ci vuole tempo.

James Bond: come non sarà e come potrebbe essere

Facendo un recap delle informazioni che abbiamo avuto da Barbara Broccoli, possiamo dire che James Bond di sicuro non sarà una donna. Perché? Ecco la spiegazione, che risale a un po’ di tempo fa:

Penso che sarà un uomo, perché per me una donna non dovrebbe interpretare James Bond. Io credo nel creare personaggi per le donne, non semplicemente nel dare alle donne i ruoli degli uomini. Non ritengo che in giro ci siano sufficienti grandi ruoli per le donne, e per me è molto importante che facciamo film per le donne sulle donne. Dovrebbe però essere britannico, quindi un "britannico" può essere come vuoi (intendendo di qualsiasi razza o etnìa, nel contesto del discorso, ndr).

La Broccoli ha anche precisato che il nuovo 007 potrebbe avere la pelle di qualsiasi colore e, nel mese di giugno, ha affermato che le riprese del nuovo film della serie non cominceranno prima di due anni, il che significa, come dicevamo anche sopra, che c’è ancora tempo per pensare e per scegliere il settimo James Bond dopo Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan e Daniel Craig.

Diversi attori sono stati accostati al personaggio nell'ultimo anno, oltre ai tre sopracitati. Fra questi James Norton, Richard Madden, Jack Lowden, Cillian Murphy e perfino Joseph Quinn, che nella terza stagione di Stranger Things interpretava un personaggio che faceva davvero una brutta fine: Eddie Munson.