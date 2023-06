Il nuovo film di Hayao Miyazaki rimarrà un mistero fino all'uscita, senza trailer!

News Cinema

Di How Do You Live?, ultima fatica del maestro dell'anime Hayao Miyazaki, non abbiamo visto nulla al di fuori di un enigmatico poster: ebbene, dovremo accontentarci di quello fino all'uscita del film in Giappone, prevista per il 14 luglio. Intervistato dalla rivista Bungei Shunji, il produttore Toshio Suzuki, cofondatore dello Studio Ghibli, ha rivendicato questa scelta promozionale alternativa e quasi provocatoria: nessun teaser, trailer o immagine ufficiale, a parte il poster. Materiale che rivela sempre troppo, ha spiegato Suzuki.

Chi teme spoiler anche nei materiali ufficiali come trailer, scene, teaser o foto, sarà sicuramente dalla parte di Toshio Suzuki, il cofondatore e producer dello Studio Ghibli. Il poster già difffuso per How Do You Live? di Hayao Miyazaki rimarrà l'unico elemento ufficiale della promozione del lungometraggio anime fino alla sua uscita, il 14 luglio nelle sale giapponesi. Una scelta decisamente estrema, che Toshio ha motivato così:

Siamo una compagnia, e il Ghibli per anni ha voluto che la gente venisse a vedere i film che abbiamo fatto. Abbiamo riflettuto tanto e abbiamo fatto diverse cose a quello scopo, ma questa volta ci siamo detti: ehi, non ne abbiamo bisogno. [...] C'è un film americano - per poco mi scappava il titolo! - che esce quest'estate nello stesso periodo. Hanno fatto tre trailer, pubblicati distanziati. Se li vedi tutti e tre, sai tutto quello che succederà nel film. Che ne pensano gli spettatori? Ci saranno pure persone che, dopo aver visto tutti i trailer, non vorranno andare a vedere il film. Così ho deciso di fare l'opposto. [...]

Ho lavorato sui nostri film sin da Nausicaa nella Valle del Vento, ma questa è stata la prima volta che Hayao Miyazaki mi ha genuinamente lodato: "Suzuki-san, è fantastico, questo è il poster più bello che tu abbia mai fatto", mi ha detto. L'ho preso come un suggerimento e ho deciso: "Questo poster sarà il marketing. Niente trailer, spot TV o altra roba." Nemmeno pubblicità sui giornali. Secondo me, nel profondo, è quello che gli spettatori desiderano.

Sappiamo comunque che How Do You Live? si basa sul romanzo del 1937 scritto da Yoshino Genzaburo, storia di un ragazzino che cresce dopo aver perso il padre, mentre suo zio tiene un diario delle loro conversazioni su sfide, vita, rapporti interpersonali e visione del mondo.