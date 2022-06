Il Moscerine Film Festival e l'ambiente: La menzione speciale GUESS al primo Festival di cinema per bambine e bambini

News Cinema

E' stato "il sogno di Leo" del piccolo Leonardo Mattia a ricevere la menzione speciale GUESS, main partner del primo Festival di cinema per bambine e bambini, che si è svolto lo scorso weekend a Roma.

L’ambiente è di casa al Moscerine Film Festival: il primo Festival di cinema per bambine e bambini ha avuto una menzione speciale dedicata all’ambiente, ed è quella del main partner della manifestazione GUESS.



Una scelta quella del Festival dettata dall’emergenza climatica e dalla passione e l’impegno che le bambine e i bambini hanno dimostrato nel difendere il pianeta, già da diversi anni, con il movimento Fridays for Future.







GUESS è stato entusiasta di partecipare a questo evento; “il rispetto e la curiosità riservati nei confronti della natura” hanno favorito la scelta per l’assegnazione della menzione speciale. La casa di moda ha inoltre curato l’abbigliamento delle due giovanissime presentatrici, Beatrice e Federica, e del personale di sala, introducendo la visione ambientale della sua ultima collezione.



Un impegno che non si esaurisce qui, infatti nel FY21 GUESS ha aumentato l’offerta di denim GUESS Eco del 18% rispetto l’anno fiscale precedente e ha come obiettivo il raggiungimento del 75% entro la fine del FY25. L’ultimo report sulla sostenibilità di GUESS ha messo nero su bianco ulteriori obiettivi ambiziosi: a partire dalla parità di genere nelle retribuzioni fino alla riduzione del 50% delle emissioni derivanti dalle attività aziendali di sedi e negozi entro il 2030, nonché la riduzione del 30% delle emissioni da filiera di fornitura, sempre entro il 2030.

Infine, il report di sostenibilità di GUESS è stato il primo nell’ industria della moda a sostenere una revisione dei dati in esso presentati a livello “reasonable”, da parte della società di revisione esterna KPMG. Questo è un ulteriore elemento a supporto della trasparenza con cui l’azienda affronta e si misura sui temi della sostenibilità.