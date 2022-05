Grande festa per la chiusura di Moscerine Film Festival - il primo festival di cinema per bambine e bambini

News Cinema

Prima della festa di chiusura del Moscerine Film Festival, sabato sera c'è stata la cerimonia di premiazione il primo festival di cinema per bambine e bambini.

Si è chiuso ieri sera con una grande festa allo snodo Mandrione a Roma il Moscerine Film Festival. Sabato sera c'era stata invece la premiazione alla presenza della giuria, capitanata dalla produttrice cinematografica Maria Fares: tra i giurati c'erano tra gli altri il regista pluripremiato ai David di Donatello Gabriele Mainetti, l’attore Simone Liberati, la regista Wilma Labate. A condurre la serata le due giovani Beatrice e Federica accompagnate dalla madrina del Festival l'attrice Margot Sikabonyi.



Hanno vinto a pari merito il corto “Buchi neri” “per la capacità di adeguare grandi temi al proprio mondo di bambino con esempi calzanti e originali, raccontati con estrema spontaneità e per aver raccontato il Covid con la semplicità di un “buco bianco” e un “buco nero” e “Stickman city” “perché l’abbattimento dei muri si può raccontare anche tracciando una linea nera su un foglio bianco, semplificando il linguaggio dell’animazione senza perderne la forza comunicativa”. Tanti i premi consegnati tra cui “Miglior attrice” ad Azzurra Dottori che ha dato “un volto all’amore fraterno e per aver presentato con ironia e leggerezza un tema complesso” come la disprassia, “Miglior attore” Angelo Bottone per il monologo ironico con un pizzico di horror da un presente fantascientifico, mentre il “Miglior sviluppo dei personaggi” è andato al corto “Facciamo che io ero” per lo sviluppo di una tipica giornata di una donna in carriera visto attraverso gli occhi di una bambina che ci rimanda un’immagine su cui riflettere. Tantissime anche le menzioni speciali: tra le altre quella dell'Isola del cinema al corto “Chi è” e quella di Guess che è andata all'opera “Il sogno di Leo”. Nella festa di ieri sera si sono susseguite attività per bambini a cura di Hoppypolla e il Baule pedagogico, lo spettacolo musicale de Le artivendole “il coro Note magiche”. Ed infine la consegna del premio Rossellini, Radio Sonica e Zainet.



Il Moscerine Film Festival ha diversi partner istituzionali: Rai Ragazzi, Regione Lazio, Municipio V di Roma Capitale e Istituzione Biblioteche di Roma, Ict Rossellini con i ragazzi che hanno partecipato attivamente alla realizzazione e documentazione del festival e del suo backstage.



È main partner Guess che ha curato l’abbigliamento delle due giovanissime presentatrici, mettendo in campo la visione ambientale della sua ultima collezione. Sono media partner della manifestazione: Comingsoon, Roma03, Uppa, Zainet e Radio Sonica. Queste due ultime hanno ospitato più volte le due presentatrici per raccontare il dietro le quinte del festival.



Molti anche i partner culturali: Alice nella Città, Internazionale Kids, Isola del cinema, Festival del Cinema e della Legalità di Fiumicino, Quote Merito, Festival del Cinema Italiano e Associazione Progetto Diritti onlus, associazione che si occupa delle famiglie di migranti, Spin-off, Mabasta il movimento anti bullismo animato da studenti adolescenti e infine un ponte con il Messico con Cinehidalgo e Nubo cinema. Gli sponsor che hanno deciso di aderire al festival sono: Emme rent, Gilda on the beach, Parco avventura Fregene, Ayra, Casale del Giglio, Panarium, il forno delle Meraviglie, Romasurfingschool Fregene.