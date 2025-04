Il Mohicano: una clip in anteprima esclusiva del western politico francese al cinema l'8 maggio

News Cinema

Uscirà nelle sale italiane l'8 maggio con No.Mad Entertainment Il Mohicano, un thriller politico francese diretto da Frédéric Farrucci, ambientato in Corsica e interpretato dall'attore premio César Alexis Manenti. Ve lo presentiamo con una clip in anteprima esclusiva.

Arriverà al cinema l'8 maggio con No.Mad Entertainment Il Mohicano, film francese diretto dal regista corso Frédéric Ferrucci, presentato in anteprima nella sezione Orizzonti Extra della Mostra del cinema di Venezia e all'ultimo Rendez-Vous di Roma, nonché selezionato alla 73esima edizione del Trento Film Festival (25 aprile-4 maggio). Interpretato da Alexis Manenti, premiato com il César come miglior attore esordiente per Les Misérables. Il Mohicano verrà presentato in lingua originale sottotitolata e il regista e l'interprete lo accompagneranno al cinema in alcune date che vi indichiamo più sotto. Il film, descritto come un western e un thriller politico, è ambientato in Corsica e racconta di uno degli ultimi pastori di capre sul litorale della Corsica, che si oppone con tutte le sue forze alla minaccia della mafia che vuole acquistare la sua terra per realizzare un progetto immobiliare, un uomo disposto a sacrificare la propria libertà pur di preservare i suoi ideali. Dopo aver involontariamente ucciso l’uomo mandato a intimidirlo, diventa vittima di una spietata caccia all’uomo che si svolge dalle estremità meridionali a quelle settentrionali della Corsica, in piena estate. e noi vi presentiamo Il Mohicano con una clip in anteprima esclusiva dove vediamo appunto il protagonista fuggire e ritrovarsi tra gli ignari bagnanti intenti a divertirsi.



Il Mohicano: Una Clip Ufficiale Italiana del Film in anteprima esclusiva - HD

Il Mohicano: il regista e il protagonista arrivano in Italia