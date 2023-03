Il mio posto è qui: al via, in Calabria, le riprese del film con Ludovica Martino e Marco Leonardi

News Cinema

Insieme alla scrittrice Daniela Porto, Cristiano Bortone dirige Il mio posto è qui. La lavorazione è appena cominciata in Calabria e i protagonisti del film sono Ludovica Martino e Marco Leonardi.

Sono cominciate a Gerace, in provincia di Reggio Calabria, le riprese de Il mio posto è qui, il nuovo film di Cristiano Bortone, che ha diviso la regia con Daniela Porto. Ambientato nella Calabria rurale degli anni Quaranta del secolo scorso, Il mio posto è qui prende spunto dal romanzo di imminente pubblicazione della stessa Daniela Porto, qui al suo esordio dietro alla macchina da presa e come sceneggiatrice. Attraverso il libro e il copione, la scrittrice ha voluto raccontare una storia di amicizia ed emancipazione, ambientandola in un luogo ancora fortemente dominato dalla cultura patriarcale.

Il mio posto è qui: i protagonisti

Il mio posto è qui ha come protagonisti Ludovica Martino e Marco Leonardi. La prima, nonostante la sua giovane età, è già piuttosto affermata. La conosciamo infatti per Skam Italia, Sotto il sole di Riccione, Lovely Boy, Il campione e I migliori giorni.

Marco Leonardi non ha bisogno di presentazioni, dal momento che tutti ricordiamo la sua performance in Nuovo Cinema Paradiso. Più di recente è stato fra gli interpreti di Mary e di Padre Pio di Abel Ferrara, di Anime nere di Francesco Munzi, di Maradona di Marco Risi e di Martin Eden di Pietro Marcello.

Quanto a Cristiano Bortone, anche lui sceneggiatore del film, rammentiamo certamente Rosso come il Cielo, con cui ha vinto un David di Donatello nel 2008, e Caffè (2016), prima coproduzione tra Italia e Cina.

Il mio posto è qui: la trama

E veniamo alla trama de Il mio posto è qui. Ecco la sinossi ufficiale del film, che è prodotto da Orisa Produzioni, con il sostegno della Fondazione Calabria Film Commission, Apulia Film Commission e della Regione Lazio.

All'indomani della fine della Seconda Guerra Mondiale, in un piccolo paese calabrese, l'incontro tra Marta (Ludovica Martino), ragazza madre promessa in sposa ad un uomo che non ama, e Lorenzo (Marco Leonardi), l'omosessuale locale conosciuto come "l'organizzatore dei matrimoni", fa nascere una profonda amicizia che la porta a sfidare i pregiudizi della comunità che li circonda e a lottare per trovare il proprio posto nel mondo come donna.