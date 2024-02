Il mio amico robot, il trailer italiano del film animato nominato agli Oscar

News Cinema

Il mio amico robot è nella cinquina delle nomination agli Oscar 2024 come miglior film di animazione: ve ne mostriamo oggi il trailer italiano, diffuso da I Wonder Pictures che porterà al cinema il lungometraggio di Pablo Berger a partire dal 4 aprile. È la storia di una curiosa amicizia tra un cane e un robot, in un mondo dove gli esseri umani non esistono...



Il mio amico Robot: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film d'animazione candidato agli Oscar 2024 - HD

Il mio amico robot, la trama del candidato agli Oscar 2024

Non sappiamo se agli Oscar 2024 avrà qualche chance contro il ritorno di Hayao Miyazaki con Il ragazzo e l'airone, però Il mio amico robot si è fatto strada a poco a poco in un condiviso apprezzamento internazionale, passando per Annecy e anche per l'ultimo Festival di Torino. Il regista spagnolo Pablo Berger è qui al suo debutto nell'animazione, dopo essersi già cimentato con la fantasia, in quel caso fiabesca, di Blancanieves. In questo caso adatta con Sara Varon la graphic novel di quest'ultima, dove si ipotizza una New York anni Ottanta abitata solo da cani senzienti: il protagonista CANE è stufo di essere solo, così assembla per se stesso un ROBOT da compagnia. La cultura pop anni Ottanta fa da culla perfetta alla loro amicizia, almeno finché un incidente non costringe un malinconico CANE ad abbandonare ROBOT, per un problema tecnico. Saranno destinati a non incontrarsi mai più? O non è forse il caso di lottare per rimettere in sesto il caro amico? La direzione artistica di José Luis Ágreda rinnega le ombre e crea forme semplici, morbide e uniformi, adatte a ospitare le emozioni primare nelle quali il pubblico ha mostrato finora di riconoscersi.