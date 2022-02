Il male non esiste: il teaser trailer del film premiato con l'Orso d'oro a Berlino in uscita al cinema

News Cinema

Il film diretto dal regista iraniano Mohammad Rasoulof, vincitore dell’Orso d’Oro come Miglior Film alla Berlinale del 2020, debutterà nei cinema italiani il 10 marzo distribuito da Satine Film.

Vincitore dell'Orso d'Oro come miglior film al Festival di Berlino del 2020, e presentato in innumerevoli altri festival di tutto il mondo, l'ultimo film del pluripremiato regista iraniano Mohammad Rasoulof, che si intitola Il male non esiste, debutterà nei cinema italiani il 10 marzo distribuito da Satine Film.

Come recita il comunicato stampa che accompagna il primo teaser trailer italiano del film, che vi presentiamo qui di seguito, Il male non esiste è "un film simbolo, unico e straordinario, che solleva dilemmi morali universali che scuotono le coscienze e impongono una riflessione profonda sul tema della pena di morte e della responsabilità delle persone coinvolte nella sua esecuzione. Quattro storie, collegate da un sottile filo rosso, affrontano una questione fondamentale della società iraniana e di tutti quei paesi costretti, da imposizioni governative, ad accettare la pena di morte come pratica costante e consolidata".

Il male non esiste: il teaser trailer del film