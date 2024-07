Il magico mondo di Billie: ecco il trailer del film con Alec Baldwin e Valeria Marini

News Cinema

Debutta nei cinema il 1° agosto questo film di animazione in tecnica mista presentato al Taormina Film Festival.

Fa strano solo a dirlo, figuriamoci pensarlo, ma la foto che vedete campeggiare qui sopra è inequivocabile: sta per arrivare al cinema un film che mette assieme Valeria Marini e Alec Baldwin. Si intitola Il magico mondo di Billie, ed è un film di animazione in tecnica mista diretto da Francesco Cinquemani, anche sceneggiatore con Luca Giliberti e Antonietta Toscano.

Fiaba moderna che, come afferma il regista, "richiama archetipi antichi", Il magico mondo di Billie racconta la storia di una ragazza sveglia e intelligente, la Billie del titolo che, dopo la morte della madre, vive sola col padre. Dopo l'ennesimo litigio col genitore, viene avvicinata da due misteriosi personaggi, Gregory e Florence, moderni Gatto e la Volpe, che la rapiscono e le promettono di esaudire ogni suo desiderio. Entrambi lavorano per Lord Domino, un mago che vuole usare la ragazza per realizzare il suo progetto di dominare il mondo intero. Billie, insieme a Jordan, uno degli altri bambini rapiti, cercherà di fuggire e di sventare il piano del mago. Sarà aiutata da Johnny Puff, il suo magico pupazzo animato.

Nel cast del film, che è stato presentato al Taormina Film Festival ed è prodotto da Santo Versace e Gianluca Curti per Minerva Pictures e Iervolino & Lady Bacardi Entertainment, ci sono anche l'altro fratello Baldwin, William, e poi Mia Mcgovern Zaini, Elva Trill, e Cameron Rauscher.

Ecco trailer e poster di Il magico mondo di Billie: