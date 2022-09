Il Leone d'oro a All the Beauty and the Bloodshed di Laura Poitras, premiato anche Luca Guadagnino

News Cinema

Il Leone d'oro della 79esima edizione della Mostra Internazionale d'arte cinematografica di Venezia va al documentario dell vincitrice dell'Oscar Laura Poitras, All the Beauty and the Bloodshed. Un premio anche per Bones and all di Luca Guadagnino.

Momento di verdetti per il Festival di Venezia 2022, la prima Mostra senza più distanziamento e una bellissima presenza di appassionati lungo il red carpet. Sale piene, molti accreditati internazionali, per l'edizione numero 79 che rappresenta il 90esimo anniversario

Quattro film per Netflix, rimasti a bocca asciutta in occasione della cerimonia di premiazione che è stata condotta dalla madrina Rocío Muñoz Morales. Erano cinque i titoli italiani in un concorso composto da 23 titoli. concorso, costituita da ben cinque film, di una qualità davvero notevole, mai vista prima, almeno in questo secolo. Si è svolta la serata di premiazione, condotta da Serena Rossi, prima della presentazione del film di chiusura, Il bambino nascosto di Roberto Andò.

Il Leone d'oro è andato al documentario All the Beauty and the Bloodshed della vincitrice dell'Oscar Laura Poitras. Fa piacere segnalare come Luca Guadagnino abbia vinto il Premio per la regia, pronto a dire la sua dopo le ottime critiche anche nella stagione dei premi, mentre l'esordiente Alice Diop ha portato a casa Il Gran Premio della giuria con Saint Omer. Premio Speciale della Giuria a Gli orsi non esistono di Jafar Panahi, attualmente agli arresti per reati di opinione.

Festival di Venezia 2022: Tutti i Premi della 79esima Mostra Internazionale d'arte cinematografica

Ecco l'elenco completo di tutti i premi del Festival di Venezia 2021, assegnati dalla Giuria Internazionale presieduta da Julianne Moore e composta anche da Leonardo Di Costanzo, Mariano Cohn, Audrey Diwan, Leila Hatami, Kazuo Ishiguro e Rodrigo Sorogoyen.

Leone d'Oro miglior film:

All the beauty and the bloodshed di Laura Poitras

Leone d'Argento Gran Premio della Giuria:

Saint Omer di Alice Diop

Leone d'Argento miglior Regia:

Luca Guadagnino per Bones and all

Coppa Volpi migliore attrice:

Cate Blanchett per TÁR

Coppa Volpi migliore attore:

Colin Farrell per Gli spiriti dell'isola

Premio per la miglior sceneggiatura:

Martin McDonagh per Gli spiriti dell'isola

Premio Speciale della Giuria:

Gli orsi non esistono di Jafar Panahi

Premio Marcello Mastroianni miglior attore emergente:

Taylor Russell per Bones and all

Leone del Futuro, Premio Luigi De Laurentiis per un'Opera Prima:

Saint Omer di Alice Diop

Premio Orizzonti per il miglior film:

World War III di Houman Seyedi

Premio Orizzonti miglior regia:

Tizza Cozzi e Rainer Frimmel per Vera

Premio Speciale della giuria Orizzonti:

Bread and salt di Damian Kocur

Premio Orizzonti per la migliore attrice:

Vera Gemma per Vera

Premio Orizzonti per il migliore attore:

Mohsen Tanabandeh per World War III

Premio Orizzonti per la miglior sceneggiatura:

Fernando Guzzoni per Blanquita

Premio Armani Beauty per il pubblico sezione Orizzonti extra

Nezouh di Soudade Kaadan