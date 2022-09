La vincitrice dell'Oscar Laura Poitras torna con un nuovo documentario presentato, cosa rara, in concorso al Festival di Venezia. All the beauty and the bloodshed racconta la multiforme personalità e storia dell'artista visiva Nan Goldin. La nostra recensione.

Le arti visive dialogano, come il pubblico, la militanza e l’intimo. La passione di Laura Poitras per persone e cause nobili è ben conosciuta. L’ha dimostrato con documentari come Citizen Kane, su Edward Snowden e per cui ha vinto un Oscar, o Risk, meno riuscito ritratto di un’altra figura discussa come Julian Assange. Ha la capacità di unire alla complessità dell’umano un vero spirito militante, senza che diventi parziale rappresentazione della verità. Il suo progetto più articolato è probabilmente ora All the Beauty and the Bloodshed, che unisce la storia di un’artista internazionale apprezzata per il suo talento di artista visiva, oltre che la sua indignazione di attivista, Nan Goldin, utilizzando una forma più elaborata, che utilizza sue fotografie, interviste particolarmente toccanti all’artista, in cui emerge una vicenda personale dolorosa, oltre a materiale video - in qualche caso raro - in cui viene portata avanti la battaglia politica del film, quella contro la famiglia Sackler, ritenuta responsabile della crisi degli oppioidi che ha flagellato gli Stati Uniti e provocato la dipendenza e la morte di decine di migliaia di persone.

Il film affronta dinamiche complesse, si prende il tempo di svolgerle in due ore, alternando il passato e il presente della Goldin, il privato e il suo impegno in P.A.I.N. (Prescription Addiction Intervention Now), un gruppo da lei fondato che si è occupato di azioni anche eclatanti per protestare contro la “filantropia tossica” della famiglia Sackler, la cui azienda, Purdue Pharma, ha dato il via alla diffusione epidemica di opioidi con il proprio farmaco, OxyContin. Non si spara nel mucchio di teorie del complotto contro un industria intera, insomma, ma si studia la questione, individuando la genesi del problema e i responsabili, meritori di rispondere delle proprie colpe in sede legale.

Laura Poitras lo fa utilizzando alcune opere della Goldin, slideshow come The Ballad of Sexual Dependency, The Other Side, Sisters, Saints and Sibyls e Memory Lost. Un lavoro in cui l’artista unisce bellezza e brutalità, oltre a una storia personale come l’eredità della sorella maggiore Barbara, suicida quando lei aveva 11 anni, vero punto di riferimento emotivo della sua produzione. All the Beauty and the Bloodshed rappresenta l’occasione di non fermarsi a un aspetto solo di una figura dalle multiforme sfumature, permettendo di illuminare in maniera originale, senza grossolane esibizioni, la cultura underground newyorkese negli anni ’70 e ’80.