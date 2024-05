Il Gusto delle Cose: una clip in anteprima esclusiva del film con Juliette Binoche candidato dalla Francia per gli Oscar

News Cinema

Il Gusto delle Cose, già premiato a Cannes per la migliore regia, è la storia di un sodalizio culinario e sentimentale ambientata nella Francia di fine '800. Diretto da Tran Anh Hung con due splendidi protagonisti come Juliette Binoche e Benoit Magimel, il film sarà al cinema dal 9 maggio con Lucky Red.

L'amore per il cibo, l'amore per chi condivide una cucina. Il Gusto delle Cose è un inconsueto film ambientato a fine '800 sulla impeccabile cuoca Eugénie, al servizio da più di vent'anni del celebre gastronomo Dodin Bouffant. Raffinatezza e ammirazione reciproca si trasformano in una relazione di amorosa, partendo dal gusto.

Presentato allo scorso Festival di Cannes, dove Tran Anh Hung ha vinto il premio per la regia, è stato scelto dalla Francia per concorrere agli Oscar e regala un duetto mirabile fra Juliette Binoche e Benoit Magimel, che furono una coppia nella vita, a inizio secolo, per alcuni anni. Non si parlavano da più di vent'anni, e nel Gusto delle cose hanno imparato a ritrovarsi.