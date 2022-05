Il grande ritorno di Kevin Spacey: nel filmone 1242 - Gateway To The West sarà un religioso

News Cinema

Dopo lo scaldalo del 2017, Kevin Spacey ha finalmente riavuto accesso al cinema con la C maiuscola. Interpreterà un legato pontificio nella coproduzione internazionale 1242 - Gateway To The West.

Conosciamo tutti il triste destino a cui è andato incontro Kevin Spacey quando gli sono piovute addosso, nell'autunno del 2017, diverse accuse di molestie sessuali, fra cui quella dell'attore Anthony Rapp, che dichiarava di essere stato circuito da Spacey quando non era che un ragazzo di 14 anni mentre il Keyser Söze de I Soliti sospetti ne aveva 26. Ebbene, da quel dì Spacey era finito nella lista nera di Hollywood e non aveva più lavorato. Per fortuna la tempesta è passata per il protagonista di House of Cards e adesso, finalmente, lo vedremo di nuovo al cinema in un ruolo e in un film di un certo rilievo.

1242 - Gateway To The West: il film del ritorno di Kevin Spacey

Anche se non è proprio rimasto con le mani in mano, apparendo ad esempio ne L'uomo che disegnò Dio di Franco Nero, Kevin Spacey farà il suo grande ritorno in scena in un film che certo non possiamo definire piccolo. Si tratta di una coproduzione targata Gran Bretagna, Ungheria e Mongolia. Il titolo è 1242 - Gateway To The West e accanto a Spacey ci saranno Terence Stamp, Christopher Lambert ed Eric Roberts. Le riprese partiranno nel mese di ottobre in Mongolia e Ungheria e la regia è dell'ungherese Péter Soós.

Di cosa parla 1242 - Gateway To The West? Ecco il riassunto riportato dal sito imdb:

Quando, durante la battaglia di Mohi, l'esercito del Regno D'Ungheria fu annientato dai mongoli, soltanto il castello di Esztergom si oppose alla loro corsa per invadere l'Europa. Batu, il nipote di Gengis Khan, raggiunge le mura di Esztergom con il suo invincibile esercito. I difensori del castello, comandati da Eusebio, il canonico di Esztergom, e da un mercenario spagnolo, il Capitano Simon, si stanno preparando alla battaglia finale. L'arrivo di un legato pontificio, il Cardinale Cesarini, la celebrazione del mongolo Tsagaan Sar e l'approccio mistico di Eusebio offrono ai difensori una debole fiammella di speranza.

Il personaggio che Kevin Spacey andrà a interpretare è Cesarini, e la sua immagine campeggia sul poster ufficiale del film. Al momento non sappiamo quando 1242 - Gateway To The West arriverà in sala, ma siamo felicissimi di ritrovare uno degli attori più bravi di sempre, che ha assistito all'orribile spettacolo di vedere un collega rifare le sue scene in un film, che poi era Tutti i soldi del mondo di Ridley Scott.