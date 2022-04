Il grande Al Pacino raccontato attraverso cinque film in streaming

News Cinema

Il protagonista della trilogia de Il padrino e altri capolavori compie oggi 82 anni. Ecco i titoli in streaming che lo hanno reso uno dei più grandi attori contemporanei.

Newyorkese D.O.C. (nato a East Harlem) Al Pacino compie oggi 82 anni. Cosa possiamo aggiungere su un attore che ha recitato in cotanti capolavori? Difficile trovare altre definizioni per il suo stile di recitazione costantemente appassionante, capace di andare sopra le righe e rimanere sempre credibile, oppure esporre la vita interiore di un personaggio con un solo sguardo, con un silenzio prolungato anche di una sola frazione di secondo. Vogliamo soltanto aggiungere che non si trova clamorosamente disponibile in streaming Carlito’s Way (id., 1993), capolavoro di Brian De Palma che a nostro avviso rappresenta una delle migliori prove d’attore di Pacino, se non addirittura la migliore. Eccovi dunque i film in streaming selezionati per rendere il nostro omaggio (e un reverente inchino) a un “titano” della recitazione. Buona lettura.

Il padrino (1972)

Il Padrino: Trailer Ufficiale 50° anniversario - HD

La leggenda comincia. Se Marlon Brando è il protagonista carismatico de Il padrino, Al Pacino e il suo Michael Corleone risultano invece il nodo emotivo della storia, il cui arco narrativo sfiora la tragedia. Interpretazione straordinaria, così come quella che l’attore ci regalerà nel secondo e terzo capitolo. Epopea criminale cadenzata e densa, che si trasforma in un successo senza precedenti. Francis Ford Coppola entra a Hollywood sfondando la porta…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

Serpico (1973)

Sidney Lumet porta sul grande schermo la storia vera del poliziotto sotto copertura che si batte contro la corruzione di colleghi e istituzioni. Un personaggio stratificato che consente a Pacino di esplorare i molti lati di una personalità essa stessa talvolta ambigua, ma comunque umanissima. Serpico è un dramma a tinte forti con un protagonista assoluto, che lavora in sottrazione quando dovrebbe esplodere e fa il contrario quando invece dovrebbe trattenersi. Una delle interpretazioni iconiche degli anni ‘70 per un film che ha fatto la storia. Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video, NOW.

Quel pomeriggio di un giorno da cani (1975)

Ancora la regia infuocata di Sidney Lumet per la più famosa rapina in banca della storia del cinema americano, perpetrata da due poveri squinternati che rappresentano tutta l’umanità folle e vitale di New York. Accanto a un Pacino da leggenda un grande John Cazale, coppia che rende Quel pomeriggio di un giorno da cani un film epocale con un finale durissimo e nichilista. Oscar per la sceneggiatura e altre nomination per un dramma di spessore inaudito, davvero uno dei migliori film del decennio. Senza se e senza ma. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

Heat - La sfida (1995)

Heat - La Sfida: il trailer del film

Nel suo capolavoro di crime-movie Michael Mann compie il prodigio di mettere di fronte Al Pacino e Robert De Niro in un gioco di specchi incredibile, dove le due personalità si riflettono creando uno stridore potente e preciso. Heat - La sfida si muove sull’energia creata dai due protagonisti opposti mettendola in scena in maniera perfetta, sincopata eppure fluida, come solo una grande ballata sa e può essere. Un film epocale con la sequenza della rapina e quella del confronto tra i due “eroi” a fare la storia del cinema, non solo quello di genere. Tra ore di visione e racconto senza precedenti. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.

The Irishman (2019)

The Irishman: Il Trailer Finale Italiano del Film - HD

Chiudiamo con l’unica collaborazione (finalmente!) col grande Martin Scorsese, che affida a Pacino il ruolo di un Jimmy Hoffa sardonico e sfrontato, commediante e killer spietato. Grazie ai suoi duetti con Robert De Niro The Irishman diventa un film che riflette sul crime-movie con sarcasmo e grande senso del cinema. Sotto la superficie si tratta davvero di una commedia nera e di una riflessione sul tempo che passa, soprattutto per l’autore e i suoi attori. Nona nomination all’oscar per Pacino, quarta come non protagonista. Interpretazione a tratti geniale. Disponibile su Netflix.