Il Gladiatore 2, ci sarà un attacco di babbuini? Ridley Scott conferma

Ridley Scott al momento sta montando i 90 minuti che è riuscito a girare del sequel del Gladiatore, prima che cominciasse lo sciopero. Al New Yorker ha confermato che è prevista una scena in cui si lotta con... babbuini. Affrontati da Lucius.

Ridley Scott, del quale vedremo tra poco Napoleon, ha dovuto forzatamente interrompere la lavorazione del Gladiatore 2, a causa dello sciopero della SAG-Aftra, con attori e attrici che a Hollywood hanno incrociato le braccia. Chiacchierando col New Yorker, ha spiegato cosa sta facendo nell'attesa che si ritorni sul set... e parla di babbuini! Leggi anche Paul Mescal critica i supereroi: "Metà del lavoro è essere grossi e muscolosi"

Ridley Scott e lo scontro con i babbuini per Il gladiatore 2