Il Giorno più Bello: Luca Bizzarri e Carlo Buccirosso in una clip in anteprima esclusiva della commedia di Andrea Zalone

Arriva al cinema il 9 giugno con 01 Distribution la commedia Il giorno più bello, diretta da Andrea Zalone. Ecco in anteprima esclusiva una divertente clip con due dei protagonisti, Luca Bizzarri e Carlo Buccirosso.

Oggi, si sa, non c'è matrimonio che si rispetti senza wedding planner, ma può anche capitare che il giorno più bello per molti sposi possa trasformarsi in un quasi disastro. Se avete visto e amato il film dei registi di Quasi amici, Toledano e Nakache, C'est la vie - Prendila come viene, sarete curiosi di vedere la sua versione italiana. Si intitola Il giorno più bello, arriva al cinema il 9 giugno ed è la prima regia cinematografica di Andrea Zalone, storica e imprescindibile spalla comica di Maurizio Crozza.

Il cast, capitanato da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, comprende Valeria Bilello, Carlo Buccirosso, Stefano De Martino, Violante Placido e Lodo Guenzi. E se non avete visto l'originale, non importa, perché Il giorno più bello è un film diverso e molto... italiano, come vediamo anche dalla clip in esclusiva anteprima che vi presentiamo, con Luca Bizzarri e Carlo Buccirosso, dove il primo è il fotografo che fa un bel discorsetto motivazionale alla sposa in crisi prima di entrare in chiesa.



