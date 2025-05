Il Festival di Cannes 2025 si apre con una Palma d’onore a Robert De Niro

News Cinema

Tutto pronto, dentro le sale ma soprattutto sul tappeto rosso, per l'avvio della 78esima edizione del Festival di Cannes. Un'edizione cruciale, dopo un'annata memorabile, che si apre stasera con una Palma d'onore alla carriera per Robert De Niro. Vediamo cosa ci attenderà.

Niente nudità esibite, ma i tacchi molesta caviglie le donne possono evitarli, optando per delle scarpe basse. Sono questi i problemi, e le novità regolamentari, dell’universo alieno pronto a entrare nella bolla del Festival di Cannes, 78esima edizione, che si apre stasera martedì 13 maggio, con maestro di cerimonie l’attore Laurent Laffitte. La scelta del film è quantomeno discutibile, trattandosi di una commedia musicale francese, opera prima di Amélie Bonnin, senza un cast di notorietà internazionale e dal titolo Partir un jour. Dopo il successo dello scorso anno, con il lancio di titoli che hanno segnato poi la stagione dei premi, come Emilia Perez, The Substance e Anora, c’è molta attesa per una rassegna che sembra negli ultimi tempi aver recuperato una centralità nel calendario annuale cinematografico.

Se il film non è di richiamo, vorrà dire che il protagonista assoluto dell’apertura sarà indiscutibilmente Robert De Niro, pronto a 81 anni a ricevere una Palma d’onore alla carriera direttamente dalla mani di un suo collega come Leonardo Di Caprio, a cui ha fatto da mentore ai tempi di Voglia di ricominciare, prima di tornare a condividere il set due anni fa con Killers of the Flower Moon, presentato proprio a Cannes. De Niro sulla Croisette si è fatto vedere in passato per film premiati come Taxi Driver e Mission, ma anche C’era una volta in America, che venne presentato fuori concorso.

Le star da tappeto rosso non mancheranno, a partire da Tom Cruise domani sera, nel frattempo avvistato sui tetti di Londra a fare le prove della sua attesa apparizione, con consueto tasso di spettacolarità, per Mission Impossibile - The Final Reckoning, come successo qualche anno fa per Top Gun: Maverick. Poi si affacceranno Nicole Kidman, Scarlett Johansson, insieme a Kristen Stewart nella veste di regista all’opera prima, Jennifer Lawrence, Bono, con un documentario a lui dedicato, ma anche Jodie Foster, Quentin Tarantino, Isabelle Huppert, i Duran Duran e molti altri.

In concorso ci saranno ventuno titoli, fra i soliti noti Dardenne, Panahi, Wes Anderson, Loznitsa, Ramsay, ma anche nuovi talenti, con sette film diretti da donne e un italiano, l’atteso Fuori di Mario Martone, che torna in concorso a Cannes a tre anni da Nostalgia. Altri titoli italiani in selezione ufficiale, nello specifico nella sezione Un certain regard, saranno Le città di pianura di Francesco Sossai e Testa o croce? di Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis. La giuria del concorso sarà presieduta da un’icona del cinema francese che qui è a casa, come Juliette Binoche. Insieme a lei anche Alba Rohrwacher, mentre la sorella Alice presiederà la giuria della Caméra d’Or, dedicata alle migliori opere prime.

Su ComingSooon.it e sui nostri social potrete seguire aggiornamenti e approfondimenti costanti dal Festival di Cannes, fino alla cerimonia di premiazione del prossimo sabato 24 maggio.

foto Valery Hache/AFP