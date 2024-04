Il Festival di Cannes 2024 aprirà con il film Le Deuxième Acte di Quentin Dupieux

News Cinema

Il prossimo Festival di Cannes, il 77esimo, sarà aperto dal nuovo film del folle e prolifico autore francese Quentin Dupieux dal titolo Le Deuxième Acte con protagonisti Lea Seydoux, Louis Garrel, Vincent Lindon e Raphaël Quenard.

Fra il folle e il geniale, sicuramente molto prolifico e divertente, Quentin Dupieux ottiene un posto d'onore della selezione ufficiale del Festival di Cannes, a due anni dalla proiezione di mezzanotte di Fumer fait tousser e dopo varie apparizioni alla Quinzaine des realisateurs. Avrà l'onore della serata di apertura della 77esima edizione, prevista il prossimo 14 maggio, con la conduzione di Camille Cottin, proprio il giorno in cui il film uscirà nelle sale francesi. Le Deuxième Acte verrà presentato fuori concorso, in anteprima mondiale. Ennesima occasione negli ulitimi anni in cui a Cannes si scalderà la Salle Lumière con un film locale.

Come il suo film precedente, il notevole Yannick, Le Deuxième Acte prende di mira il lavoro dell'attore con un cast prestigioso, che non sfigurerà sul prestigioso tappeto rosso in riva al Mediterraneo. Protagonisti sono Léa Seydoux, Vincent Lindon e Louis Garrel, per la prima volta alle prese con Dupieux, insieme a Raphaël Quenard, veteranno alla quarta collaborazione.

Il film, il tredicesimo in diciassette anni, viene anticipato come la storia di Florence, che vuole presentare l'uomo di cui è follemente innamorata, David, a suo padre Guillaume. Ma David non ricambia il sentimento e punta a liberarsi di lei gettandola fra le braccia del suo amico Willy. I quattro personaggi si ritrovano in un ristorante sperduto nel nulla.

La selezione del Festival di Cannes 2024, la cui giuria sarà presieduta da Greta Gerwig, verrà presentata il prossimo 11 aprile a Parigi.