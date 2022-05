Il fascino discreto della borghesia: il trailer del versione restaurata in 4K del capolavoro di Luis Buñuel

News Cinema

Considerato la massima espressione del genio surrealista del regista spagnolo, Il fascino discreto della borghesia è stato restaurato in 4K in occasione del suo 50esimo anniversario. Questo è il trailer in 4k del film.

Luis Buñuel è stato uno dei più grandi registi della storia del cinema, e fra i grandi è uno di quelli che viene ricordato meno di frequente.

Per molti Il fascino discreto della borghesia, che quest'anno compie cinquant'anni, è il capolavoro di questo genio surrealista, o comunque il film che ne sintetizza al meglio l'idea di cinema. Premiato con l'Oscar per il miglior film straniero nel 1972 (ma Buñuel non andò a ritirare il premio, e quando l'Academy gli chiese una foto con l'Oscar in mano ne mandò una in cui indossava una parrucca e degli occhiali da sole), co-sceneggiato dal regista e dal grande Jean-Claude Carrière, Il fascino discreto della borghesia racconta, a grandi linee la storia di una serie di grotteschi personaggi appartenenti all'alta borghesia francese che cercano, invano, di fare una cena insieme, e che vengono costantemente fermati, bloccati, deviati, interrotti, sorpresi da una serie di assurdi e paradossali eventi: compresi equivoci di varia natura, incursioni armate e perfino manovre militari.

Per il suo cinquantesimo anniversario, Il fascino discreto della borghesia è stato restaurato in 4K, e questo che vi mostriamo di seguito è il trailer della versione restaurata del film.

Che, per inciso, è al momento assente da qualsiasi piattaforma streaming presente in Italia.