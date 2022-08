Il duro del Road House: Jake Gyllenhaal confermato ufficialmente nel remake di Doug Liman per Amazon Studios

News Cinema

8 mesi dopo l'inizio delle trattative arriva la conferma ufficiale che Jake Gyllenhaal interpreterà e Doug Liman dirigerà il remake de Il duro del Road House, film di successo con Patrick Swayze.

Sembra che gli anni Ottanta non passino mai di moda e dunque il cinema, o meglio in questo caso, Prime Video, continua ad attingerci: è il caso de Il duro del Road House, film di successo del 1989 col compianto Patrick Swayze. Arriva oggi la conferma ufficiale di quello di cui si parlava 8 mesi fa, ovvero che Doug Liman dirigerà, con Jake Gyllenhaal come protagonista, il remake del film. La novità è che a produrlo sarà la piattaforma streaming.

Il duro del Road House: un remake ad alto tasso di azione

Sono anni che Hollywood flirta con l'idea di riportare al cinema il buttafuori pacificatore interpretato da Patrick Swayze nel 1989 in Il duro del Road House di Rowdy Harrington, e finalmente ci siamo. Jake Gyllenhaal non ci sembra avere il fisicaccio del compianto attore, ma evidentemente ha avuto tempo per allenarsi. Nel remake la storia (leggermente cambiata) vede Gyllenhaal nel ruolo di un ex campione di arti marziali miste, che accetta un lavoro da buttafuori in una roadhouse (col termine si intende una taverna fuori città, frequentata principalmente da automobilisti e gente di passaggio, ndr) nelle Florida Keys, per scoprire che dietro quell'apparente paradiso nasconde una realtà molto più cupa. Le riprese inizieranno questo mese nella Repubblica Dominicana. Oltre a Jake Gyllenhaal, Liman dirigerà nel remake anche Billy Magnussen, Daniela Melchior, Gbemisola Ikumelo (rivelazione della serie A League of Their Own), Lukas Gage e Travis Van Winkle. A riadattare la sceneggiatura sono stati Anthony Bagarozzi e Charles Mondry, mentre Joel Silver, che produsse l'originale, tornerà in questa veste anche per il remake.

La presidente di Amazon Studios, Jennifer Salke, ha dichiarato in merito all'acquisizione: "Non soltanto è un omaggio ai fan dell'originale, ma è anche un film grosso, divertente e per un largo pubblico. Siamo felicissimi di collaborare con Joel, Doug e questo cast fantastico capitanato da Jake Gyllenhaal, e del loro unirsi per re-immaginare questo classico della MGM come un film d'avventura denso d'azione per il nostro pubblico mondiale". Dal canto suo, Doug Liman ha detto; "Sono elettrizzato dalla possibilità di dare la mia versione dell'amata eredità del Duro del Road House. E non vedo l'ora di mostrare al pubblico quello che Jake ed io faremo con questo ruolo iconico". Questa, invece, la dichiarazione di Joel Silver: "Il primo Road House ha un posto speciale nel mio cuore e sono davvero felice di portare questa nuova versione al pubblico di tutto il mondo. Doug ed io abbiamo fatto entrambi dei film d'azione spettacolari e siamo pronti a mettere tutta la nostra esperienza in questo Road House".