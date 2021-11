Il duro del Road House: un remake con Jake Gyllenhaal in vista?

News Cinema

Non è la prima volta che a Hollywood si tenta un remake del film con Patrick Swayze Il duro del Road House, ma stavolta forse ci siamo e potrebbe interpretarlo Jake Gyllenhaal.

Nel 1989 Patrick Swayze interpretò Il duro del Road House, che pur non diventando di culto come Dirty Dancing, ha i suoi estimatori e aveva del potenziale. Tanto che da anni Hollywood tenta di farne un remake, o, come preferisce dire, un reboot. Ora sembra aver trovato un regista, Doug Liman, e un protagonista, Jake Gyllenhaal, per riportarlo sul grande schermo. Entrambi sono infatti in trattative.

Di che parlava Il duro del Road House?

Per chi non l'ha mai visto e chi all'epoca era troppo giovane, la storia de Il duro del Road House parlava di un locale, il Double Douce, a Jasper, nel Missouri, frequentato da una pessima clientela. A causa delle continue risse il proprietario, Tilghman (Kevin Tighe), non riesce più a gestirlo e per tornare alla normalità assume come direttore e responsabile dei buttafuori, James Dalton (Swayze), che in breve tempo riesce a riportare la calma. Ma questo non va a genio al malavitoso uomo d'affari Brad Wesley (Ben Gazzara), che cerca di corrompere l'integerrimo James e alla sua risposta negativa ingaggia una vera e propria guerra contro di lui e gli altri imprenditori locali che lo appoggiano. Nel corso della storia Dalton si innamora di una dottoressa (Kelly Lynch) e finisce per essere lo "sceriffo disarmato" della cittadina.

Al momento sia Gyllenhaal che Liman sono impegnati in altri progetti, per cui, anche se decidessero di fare questo reboot, ci sarebbe ancora molto da aspettare.