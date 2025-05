News Cinema

Disney ha rivelato la data d'uscita e i primi dettagli sulla trama de Il diavolo veste Prada 2, l'atteso sequel del film con Meryl Streep, Emily Blunt e Anne Hathaway.

Nella giornata di giovedì 22 maggio, Disney ha fornito alcuni aggiornamenti sui prossimi progetti attualmente in sviluppo e ha svelato la data di uscita de Il diavolo veste Prada 2, sequel del film con protagoniste Meryl Streep, Emily Blunt e Anne Hathaway. In attesa di scoprire se, oltre a Meryl Streep, anche le altre due co-protagoniste torneranno per il secondo capitolo, sono stati anche confermati i primi dettagli sulla trama del sequel.

Il diavolo veste Prada 2, svelata la data d'uscita e i primi dettagli sulla trama del sequel

A quasi un anno di distanza dall'annuncio che un sequel de Il diavolo veste Prada era in sviluppo, Disney ha finalmente svelato quando il film arriverà al cinema, oltre a fornire i primi dettagli ufficiali sulla trama della pellicola. Il diavolo veste Prada 2, che riporterà sullo schermo Miranda Priestly, arriverà al cinema il 1°maggio 2026, prendendo il posto che era stato assegnato ad Avengers: Doomsday, ora rimandato al mese di dicembre.

Meryl Streep ha già confermato, lo scorso luglio, che il suo personaggio tornerà nel sequel: sulla sua pagina Instagram è comparso uno scatto che la ritrae nelle vesti della severa direttrice di Runway nel film del 2006. A corredo dello scatto l'attrice ha aggiunto una semplice didascalia, che è però una conferma ufficiale che è coinvolta nel progetto: "Miranda tornerà".

Stando ai primi dettagli sulla trama svelati da Disney e riportati da Deadline, il sequel "dovrebbe seguire l'altezzosa caporedattrice della rivista Runway Miranda Priestly mentre affonta le sfide dell'industria della stampa in declino". Alla regia dovrebbe tornare il regista David Frankel, mentre Aline Brosh McKenna si occupa di scrivere la sceneggiatura, ispirandosi al romanzo di Lauren Weisberger. Confermato anche il ritorno della produttrice Wendy Finerman. Al momento non ci sono aggiornamenti sul cast, ma sembra certo il ritorno di Emily Blunt e di Anne Hathaway nei ruoli della fedele assistente Emily e di Andrea Sachs, così come quello di Stanley Tucci in quello di Nigel.