Il Diavolo veste Prada 2, Emily Blunt svela quando inizieranno le riprese

News Cinema

Le riprese de Il Diavolo veste Prada 2 inizieranno molto prima di quanto pensiamo: a rivelarlo è stata Emily Blunt!

Il Diavolo veste Prada 2 inizierà a breve le riprese: a svelarlo è stata Emily Blunt, che ha rivelato quando inizieranno a girare l'atteso sequel del film del 2008 con protagonisti Meryl Streep, Anne Hathaway, la stessa Blunt e Stanley Tucci.

Il Diavolo veste Prada 2, Emily Blunt aggiorna i fan sul sequel: ecco quando inizieranno le riprese

Il sequel de Il Diavolo veste Prada è stato annunciato quasi un anno fa, sorprendendo i fan, che non si aspettavano che a quasi 20 anni di distanza dal primo film Disney decidesse di mettere in cantiere un secondo capitolo. Qualche settimana fa, è stata svelata la data di uscita de Il Diavolo veste Prada 2, che arriverà in sala il 1°maggio 2026, sostituendo Avengers: Doomsday, rimandato al mese di dicembre dello stesso anno.

Sebbene la trama del film non sia stata ancora svelata del tutto, dai primi aggiornamenti forniti da Deadline è emerso che il sequel "dovrebbe seguire l'altezzosa caporedattrice della rivista Runway Miranda Priestly mentre affonta le sfide dell'industria della stampa in declino". Ma quando inizieranno le riprese del film? A rispondere, anche se in maniera molto cauta, è stata Emily Blunt: intervistata da Entertainment Tonight, infatti, l'attrice ha confermato che le riprese de Il Diavolo veste Prada 2 inizieranno a luglio 2025, perciò, il prossimo mese:

"Sono autorizzata a dirlo? Le riprese inizieranno a luglio"

Alle domande che le sono state rivolte sul film, Emily Blunt ha risposto in modo vago, dichiarando di non conoscere molto del film: "Cosa farà Emily? Non lo so, non ho ancora letto la sceneggiatura. Quindi, chissà.". L'attrice ha ammesso che non pensava che a distanza di 20 anni dal primo film sarebbero tornati sul set tutti insieme, ma di non poter rivelare molto:

"Si capisce che non posso dire molto? Sto cercando di evitare tutte le domande"

Anche se Emily Blunt non ha confermato nessuna delle teorie che circolano sul web, è probabile che per il sequel quasi tutto il cast originale farà il suo ritorno, compresi Stanley Tucci e Anne Hathaway. La pellicola sarà diretta da David Frankel e sceneggiata da Aline Bros McKenna, che tornano a collaborare dopo il primo film.