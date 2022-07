Il destino delle Tartarughe Ninja: Il film. Ecco il trailer del nuovo lungo animato Netflix

News Cinema

Tornano sullo schermo (quello piccolo dei servizi streaming) Michelangelo, Leonardo, Raffaello e Donatello, ovvero le Teenage Mutant Ninja Turtles. Il film sarà disponibile in streaming su Netflix dal 5 agosto.

Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles - Il destino delle Tartarughe Ninja è il titolo di una serie animata prodotta da Nikelodeon, la quarta ad essere basata sui personaggi creati da Kevin Eastman e Peter Laird nel 1984. In Italia le due stagioni della serie sono state trasmesse da Rai Gulp e gli episodi, nel caso vi interessasse, sono disponibili su Rai Play.

A conferma dell'intricata rete di relazioni transmediali che esiste nell'universo delle TMNT, questa serie (che "rebootava" le Tartarughe Ninja, e dava ai personaggicaratteristiche del tutto nuove rispetto alle precedenti incarnazioni) è diventata un film, che si intitola ovviamente Il destino delle Tartarughe Ninja: Il film e sarà disponibile in streaming su Netflix dal 5 agosto.

Il film è diretto dagli stessi autori della serie, Ant Ward e Andy Suriano, mentre il copione, che fa cominciare le vicende a due anni dalla fine di quanto raccontato nelle due stagioni della serie, è stato scritto da Tony Gama-Lobo e Rebecca May.

Qui di seguito il trailer italiano ufficiale e la trama di Il destino delle Tartarughe Ninja: Il film:





Sulla scia della popolare serie di Nickelodeon, Raffaello, Michelangelo, Leonardo e Donatello tornano all'azione e riprendono le loro bravate adolescenziali in questa avventura commedia che alza la posta come mai prima. Le tartarughe sono messe alla prova quando una misteriosa figura di nome Casey Jones arriva dal futuro per mettere in guardia i fratelli mutanti dall'imminente invasione da parte della forza aliena più pericolosa della galassia: i Krang! Riusciranno i quattro a realizzare il loro destino da eroi oppure saranno sopraffatti dalle loro debolezze giovanili? Questa storia delle Tartarughe ninja è la più avventurosa, emozionante ed epica che sia stata mai raccontata.