Il Corvo, quando esce il reboot con Bill Skarsgård? Ecco la data!

Bill Skarsgård è il protagonista dell'atteso reboot del cult Il Corvo, diretto da Rupert Sanders. Quando arriverà nelle sale il film? E la trama, ha subito delle modifiche rispetto all'originale? Scopriamo questo e altro sul ritorno di Eric Draven sullo schermo.

Il cult del 1994 con protagonista Brandon Lee avrà nuova vita grazie all'attesissimo reboot diretto da Rupert Sanders. Il protagonista de Il Corvo, com'è noto, sarà Bill Skarsgård, che presterà il volto all'iconico Eric Draven. Dopo anni di imprevisti, cambi di rotta e progetti interrotti, il film ha finalmente una data di uscita. Il Corvo debutterà nelle sale statunitensi il 7 giugno 2024. Slitta dunque l'uscita di Ballerina: lo spinoff di John Wick è stato ufficialmente rimandato al 2025.

Di cosa parla Il Corvo? La trama si ispira al fumetto originale firmato da James O'Barr. Nel cult diretto da Alex Proyas, Eric Draven, grazie alla profezia del corvo, torna dal regno dei morti per vendicarsi. Un anno prima, durante la Devil’s Night, quattro individui sono entrati in casa sua, trovando la sua compagna Shelly Webster da sola. Dopo aver aggredito brutalmente la donna, si sono accaniti su Eric appena è rientrato a casa, uccidendolo con un colpo al cuore. Shelly, prima di morire in ospedale, ha trascorso trenta ore di agonia. L'obiettivo del redivivo Eric è scovare i quattro criminali e ucciderli senza pietà, così da ricongiungersi alla sua amata nell’aldilà.

Il film divenne un indimenticabile fenomeno culturale anche per via della triste sorte di Brandon Lee. Il talentuoso attore morì accidentalmente durante le riprese a causa di un colpo di pistola, pertanto la pellicola fu completata senza il protagonista.

Il reboot con Bill Skarsgård, prodotto da Lionsgate, vedrà la cantante FKA Twigs nel ruolo di Shelley. Completano il cast Danny Huston, Laura Birn, Sami Bouajila e Jordan Bolger in ruoli ancora da definire. La sceneggiatura porta la firma di Zach Baylin (Creed III) e Will Schneider. Sembra che, nella nuova versione, la storia subirà qualche modifica.

Lo scorso settembre Sam Pressman, AD della Pressman Film e produttore del reboot, ha definito Il Corvo, ai microfoni di Deadline, come un film anti-Marvel.

Credo che il film lascerà la gente a bocca aperta. [...] È una pellicola così unica che non è un film dello studio, non è un film Marvel, è una specie di anti-Marvel. Ho le massime speranze in questo senso e mi piace molto quello che Molly Hassell ha fatto per spingere il film verso l'alto.

Non è tutto. Pressman ha stuzzicato la curiosità del pubblico ipotizzando la nascita di un franchise a partire dal lungomentraggio in questione. “I nostri partner vogliono affrontarlo a 360 gradi, che si tratti di videogiochi, di una serie animata o di un universo”.

Riportare Il Corvo sullo schermo è un'operazione estremamente delicata ed altissimo rischio di fallimento. La produzione, ad ogni modo, sembra molto sicura del risultato, al punto da lanciarsi in ambiziose speculazioni sul futuro.

Al tempo stesso Bill Skarsgård continua il suo periodo d'oro, malgrado il recente arresto in Svezia. La star di IT ha moltissima carne al fuoco al momento. Vestirà gli spaventosi panni del Conte Orlok nell'attesissimo Nosferatu di Robert Eggers, in uscita in Italia nel 2025. In futuro, inoltre, interpreterà il ruolo di John F. Kennedy nel nuovo biopic di James Gray, intitolato Mayday.