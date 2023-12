Il corpo: Terminate le riprese del nuovo film di Vincenzo Alfieri con Giuseppe Battiston e Claudia Gerini

News Cinema

Terminate a Roma le riprese del nuovo film di Vincenzo Alfieri, Il corpo, un thriller con Giuseppe Battiston e Claudia Gerini.

Sono terminate a Roma le riprese del quarto film di Vincenzo Alfieri, giovane autore che ama molto i generi un po' trascurati dal cinema italiano. Stavolta si parla di thriller dal sapore hitchcockiano per il nuovo film, Il corpo, che ha come protagonisti Claudia Gerini e Giuseppe Battiston. Nel cast anche Andrea Di Luigi (nella foto di Gianfilippo De Rossi con Claudia Gerini), Andrea Sartoretti e Amanda Campana. Il film è prodotto da Sony International Pictures e Eagle Pictures, che lo distribuirà al cinema nel 2024 ed è stato scritto da Alfieri con Giuseppe G. Stasi.

Il corpo: la trama

Rebecca Zuin (Claudia Gerini), una ricca e affascinante imprenditrice, muore improvvisamente in seguito a un presunto infarto e ne viene chiesta l’autopsia. La stessa notte il corpo della donna sparisce misteriosamente dall’obitorio in cui era custodito e il guardiano notturno, fuggito in preda al panico, viene accidentalmente investito finendo in coma. L'ispettore Corrado Cosser (Giuseppe Battiston), viene chiamato a condurre le indagini e rivolge subito i propri sospetti sull’aitante marito della donna, Bruno Furlan (Andrea Di Luigi), la cui giovane età e l’avidità potrebbero essere la causa di un omicidio camuffato da attacco cardiaco. Ma è lo stesso Bruno che inizia per primo a nutrire dei dubbi sulla morte della moglie. E se Rebecca avesse finto di morire e ora stesse sadicamente prendendosi gioco di lui?