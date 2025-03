Il complottista: il trailer ufficiale del film di Valerio Ferrara

News Cinema

Presentato ad Alice nella città lo scorso ottobre, il film diretto dal giovane e promettente regista italiano e nato dal suo corto premiato a Cannes inizierà il 2 aprile un tour nelle sale di tutta Italia. Ecco trailer e trama di Il complottista.

Fresco di diploma al Centro Sperimentale di Cinematografia, dove aveva realizzato un corto molto interessante intitolato Notte italiana, poi presentato al Festival di Venezia del 2021, Valerio Ferrara ha iniziato a far parlare molto di sé l'anno successivo quando, col corto successivo, Il barbiere complottista, è stato premiato a Cannes come miglior lavoro della sezione La Cinef.

Spinto dalle ottime reazioni di quel suo corto, Ferrara ha deciso di "gonfiarlo", come si dice in gergo, e far diventare quello stesso soggetto il suo primo lungometraggio. Che, per paradosso, ha visto il titolo accorciarsi in Il complottista.

La trama parte ovviamente dalle stesse premesse: quella che racconta la storia di un barbiere di un quartiere della periferia est di Roma che tormenta clienti, vicini e familiari con le strampalate teorie complottiste di cui si nutre online. Nel film, in cui il protagonista non è più il Lucio Patané del corto ma Fabrizio Rongione, questo personaggio arriva a convincerci che i lampioni che lampeggiano fuori dalla sua bottega, e in tutta Roma, e chissà dove altro ancora, mandino messaggi segreti con il codice Morse a chissà chi. In pochi lo prendono sul serio, ma quando la polizia si presenta alla sua porta e lo arresta di fronte alla famiglia, la sua credibilità prende una svolta inaspettata.

Se volete sapere di più sul film potete leggere la recensione scritta all'indomani della presentazione del film in Alice nella città lo scorso ottobre, e guardare il suo primo trailer ufficiale qui di seguito. Se poi, giustamente, Il complottista vi intriga e interessa, sappiate che il 2 aprile inizierà un tour che lo porterà in sala nelle principali città italiane. Oltre a Rongione, nel cast del film di Ferrara troviamo anche Antonella Attili, Antonio Gerardi, Fabrizio Contri, Ilir Jacellari, Roberto De Francesco nel ruolo di Molinari, Ernesto Mahieux, Zoe Massenti, Bruno Pavoncello, Valerio Desirò e Giulia Petrini.

Il complottista: il trailer del film