News Cinema

Il club dei delitti del giovedì, il trailer italiano ufficiale del giallo in arrivo su Netflix

Federico Gironi

Debutta in streaming il 28 agosto sulla piattaforma questo whodunit tratto dal bestseller internazionale di Richard Osman e interpretato da Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley e Celia Imrie. Ecco trailer e trama di Il club dei delitti del giovedì.

Il club dei delitti del giovedì, il trailer italiano ufficiale del giallo in arrivo su Netflix

Alla base di tutto c'è il romanzo scritto nel 2020 da Richard Osman (in Italia lo pubblica SEM), che è diventato un best seller internazionale e che ha dato in via a una serie che, al momento, comprende altri tre libri (con un quinto in arrivo). I diritti di quel libro sono stati acquistati dalla Amblin Entertainment (sì, proprio la società di Spielberg), che ha deciso di farne un film in collaborazione con Netflix. Ecco che quindi il 28 agosto in streaming sulla piattaforma della N rossa debutterà Il Club dei Delitti del Giovedì, commedia gialla ispirata all'whodunit più classico che vede protagonisti quattro pensionati (Elizabeth, che era stata una spia; Ron, un leader sindacale; Ibrahim, ex psichiatra; e Joyce, che faceva l'infermiera) che per passare il tempo si divertono a indagare in maniera dilettantesca ma appassionata su vecchi casi di omicidi irrisolti, facendo le più stravaganti ipotesi, ma che devono diventare investigatori a tutti gli effetti quando una morte inspiegabile ha luogo sulla loro soglia di casa e si ritrovano con un vero e proprio caso tra le mani.
Nel film, che è stato scritto da Katy Brand e Suzanne Heathcote, a interpretare Elizabeth, Ron, Ibrahim e Joyce sono, rispettivamente Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley e Celia Imrie; al loro fianco nel cast appaiono altri nomi celebri del cinema inglese come David Tennant, Jonathan Pryce, Naomi Ackie, Daniel Mays, Henry Lloyd-Hughes, Richard E. Grant, Tom Ellis, Geoff Bell, Paul Freeman, Sarah Niles e Ingrid Oliver.
A rendere il tutto ancora più interessante, il fatto che dietro la macchina da presa ci sia Chris Columbus, uno di quelli che non avrebbe bisogno di tante presentazioni, ma che - per i più distratti - ricordiamo essere quello che ha diretto robette come Mamma ho perso l'aereo, Mrs Doubfire e i primi due film della serie di Harry Potter.

Il Club dei Delitti del Giovedì: il trailer italiano ufficiale

